ICE captura a hondureño acusado de abusar y embarazar a su hermana en Texas

Marlon Odir Gómez Hernández, inmigrante de 29 años y presunto miembro de la banda MS-13 de El Salvador, huyó a Estados Unidos tras haber sido detenido junto con otros seis presuntos integrantes de la misma banda el 26 de enero de 2022 por extorsión agravada. ICE Houston lo arrestó el 27 de octubre durante un operativo en el área metropolitana, luego de que intentara escapar por el techo de una lavandería local y quedara atrapado en un letrero lateral del edificio.