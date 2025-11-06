ICE captura a hondureño acusado de abusar y embarazar a su hermana en Texas

Foto de Selvin Joel Lara Díaz, el hondureño que fue capturado por ICE en Houston, Texas.
Durante un operativo de diez días en el sureste de Texas, agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a 1,505 inmigrantes, muchos de ellos ya había sido deportados en el pasado.
Entre los detenidos, ICE informó que se encuentran presuntos integrantes de pandillas transnacionales, prófugos internacionales y reincidentes con antecedentes por delitos graves.
Las acciones se desarrollaron entre el 22 y el 31 de octubre y reflejan un incremento significativo frente a operativos previos realizados en 2025 por la oficina de ICE en Houston.
Según información de ICE, las recientes detenciones forman parte de un esfuerzo para reforzar la seguridad pública y restaurar la integridad del sistema migratorio de Estados Unidos.
Entre los arrestados presuntamente se encuentran 17 miembros documentados de pandillas, 40 delincuentes reincidentes, un asesino convicto, 13 depredadores sexuales y un fugitivo extranjero.
Selvin Joel Lara Díaz, un migrante hondureño de 35 años señalado como depredador de menores, fue previamente deportado y es un presunto miembro de la banda mexicana Mafia.
Según ICE, Díaz fue condenado por violar y dejar embarazada a su hermana menor, y también es buscado en Honduras, por asesinato. Fue arrestado el 29 de octubre en una tienda de comestibles en el área de Houston, donde agentes lo encontraron escondido debajo de una estantería.
Además, capturaron a Rony Andy Martínez López, inmigrante de 27 años de Honduras, con antecedentes penales y deportado anteriormente, fue detenido el 28 de octubre. Martínez López había sido condenado por actos obscenos y lascivos con un menor y por crueldad hacia un niño.
Brayan Jose Cruz-Mendez, un inmigrante ilegal criminal de Honduras, fue condenado por incitación sexual a un menor con fines indecentes y arrestado por ICE el 29 de octubre.
Marlon Odir Gómez Hernández, inmigrante de 29 años y presunto miembro de la banda MS-13 de El Salvador, huyó a Estados Unidos tras haber sido detenido junto con otros seis presuntos integrantes de la misma banda el 26 de enero de 2022 por extorsión agravada. ICE Houston lo arrestó el 27 de octubre durante un operativo en el área metropolitana, luego de que intentara escapar por el techo de una lavandería local y quedara atrapado en un letrero lateral del edificio.
or Ramírez-Carrillo, inmigrante de 46 años procedente de México y presunto miembro de la banda Paisas, fue arrestado el 29 de octubre. Ramírez-Carrillo había sido deportado en cuatro ocasiones y fue condenado por agresión agravada con arma mortal y por evadir el arresto con un vehículo.
Rey David Bautista-Antonio, inmigrante de 27 años de México, fue detenido el 29 de octubre y cuenta con condenas por tres delitos de conducción bajo los efectos del alcohol.
Vongphachan Phothisome, inmigrante de 53 años originario de Laos, fue arrestado el 30 de octubre y condenado por explotación sexual de un menor.
Una tercera parte de los detenidos cuenta con órdenes de deportación
ICE informó que cerca de una tercera parte de los detenidos ya cuentan con órdenes de deportación emitidas por jueces de inmigración, mientras que los demás enfrentarán procesos administrativos ante las cortes correspondientes.