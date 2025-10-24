La odisea de un hondureño detenido por ICE cuando iba al trabajo

​​​​​​Arizona, Estados Unidos.

Un hondureño está viviendo una odisea legal en Arizona después de salir a trabajar y ser capturado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Willian Castillo Hernández salió de su casa en Avondale y abordó su camioneta para irse al trabajo, pero unas cuadras después fue interceptado por agentes del ICE. Castillo giró y huyó hasta su casa.