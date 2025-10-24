  1. Inicio
  2. · Mundo

La odisea de un hondureño detenido por ICE cuando iba al trabajo

El hondureño Willian Castillo Hernández, de 21 años de edad, fue detenido cuando iba a laborar en Avondale, Arizona

La odisea de un hondureño detenido por ICE cuando iba al trabajo

El hondureño Willian Castillo vive junto a su familia en Arizona.

Cortesía: Morgan Fischer
​​​​​​Arizona, Estados Unidos.

Un hondureño está viviendo una odisea legal en Arizona después de salir a trabajar y ser capturado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Willian Castillo Hernández salió de su casa en Avondale y abordó su camioneta para irse al trabajo, pero unas cuadras después fue interceptado por agentes del ICE. Castillo giró y huyó hasta su casa.

ICE detiene a hondureño en Nueva York; estuvo preso en Texas

Fue entonces cuando se desató una ola de protestas de sus parientes y organizaciones promigrantes, que negociaron con autoridades para que fuera detenido. En el sitio también fue arrestado su tío, Abel Ochoa, informó el Phoenix New Times.

Portavoces del ICE y su subdivisión, Investigaciones de Seguridad Nacional, no respondieron a una solicitud de comentarios de Phoenix New Times. Se desconoce si Castillo Hernández u Ochoa tienen antecedentes penales.

"No es un perro, es humano": exigen justicia por muerte de hondureño en custodia de ICE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias