La odisea de un hondureño detenido por ICE cuando iba al trabajo

Un hondureño está viviendo una odisea legal en Arizona después de salir a trabajar y ser capturado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Willian Castillo Hernández salió de su casa en Avondale y abordó su camioneta para irse al trabajo, pero unas cuadras después fue interceptado por agentes del ICE. Castillo giró y huyó hasta su casa.
Fue entonces cuando se desató una ola de protestas de sus parientes y organizaciones promigrantes, que negociaron con autoridades para que fuera detenido. En el sitio también fue arrestado su tío, Abel Ochoa, informó el Phoenix New Times.
Portavoces del ICE y su subdivisión, Investigaciones de Seguridad Nacional, no respondieron a una solicitud de comentarios de Phoenix New Times. Se desconoce si Castillo Hernández u Ochoa tienen antecedentes penales.