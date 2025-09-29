ICE detiene a hondureño en Nueva York; estuvo preso en Texas

Nueva York, Estados Unidos

De acuerdo con el reporte de las autoridades migratorias, Melara Tomé cuenta con un amplio historial criminal en Estados Unidos. Entre sus antecedentes destacan:

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron en Nueva York a Raúl Antonio Melara Tomé, un hondureño de 39 años señalado como "delincuente extranjero violento".

Agresión agravada con un arma mortal en Beaumont, Texas, por la cual fue sentenciado a tres años de prisión.

Conducción en estado de ebriedad en Anahuac, Texas, delito por el que cumplió dos meses y 15 días de cárcel.

Conspiración para cometer un delito grave de Clase B o Clase C en Queens, Nueva York, por lo que recibió tres años de libertad condicional.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

ICE informó que Melara Tomé fue detenido como parte de sus operaciones para identificar y remover a extranjeros con historial delictivo que representan una amenaza para la seguridad pública en Estados Unidos.

El hondureño permanece bajo custodia mientras avanzan los procesos migratorios en su contra.