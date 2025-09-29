  1. Inicio
ICE detuvo en Nueva York al hondureño Raúl Antonio Melara Tomé, con historial criminal, por representar un riesgo a la seguridad pública en Estados Unidos

ICE detiene a hondureño en Nueva York; estuvo preso en Texas

El hondureño Raúl Antonio Melara Tomé fue detenido por ICE en Nuea York.
Nueva York, Estados Unidos

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron en Nueva York a Raúl Antonio Melara Tomé, un hondureño de 39 años señalado como "delincuente extranjero violento".

De acuerdo con el reporte de las autoridades migratorias, Melara Tomé cuenta con un amplio historial criminal en Estados Unidos. Entre sus antecedentes destacan:

Agresión agravada con un arma mortal en Beaumont, Texas, por la cual fue sentenciado a tres años de prisión.

Conducción en estado de ebriedad en Anahuac, Texas, delito por el que cumplió dos meses y 15 días de cárcel.

Conspiración para cometer un delito grave de Clase B o Clase C en Queens, Nueva York, por lo que recibió tres años de libertad condicional.

ICE informó que Melara Tomé fue detenido como parte de sus operaciones para identificar y remover a extranjeros con historial delictivo que representan una amenaza para la seguridad pública en Estados Unidos.

El hondureño permanece bajo custodia mientras avanzan los procesos migratorios en su contra.

