Teletón 2025 arranca con caravanas solidarias en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La gran jornada de amor y solidaridad de Teletón 2025 arrancó este viernes 12 de diciembre en San Pedro Sula, con caravanas y decenas de voluntarios recorriendo la ciudad para invitar a la población a realizar su donativo y sumarse a la meta de L77.5 millones.

Desde tempranas horas, grupos de jóvenes y colaboradores se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad, como la Gran Central Metropolitana, centros comerciales y las principales intersecciones.

Entre ellos se encontraba Isaac Perdomo, coordinador del equipo de voluntarios que se encontraban en la terminal, quien compartió la motivación personal que lo llevó a integrarse como voluntario.

“Mi mamá fue paciente de la Fundación Teletón luego de haber sufrido una parálisis facial, fue un proceso difícil para nosotros como familia, pero gracias a Dios recibió apoyo oportuno y mejoró bastante con las terapias. Eso me inspiró a apoyar y a ser parte de esta obra que ayuda a tantas personas”, expresó.