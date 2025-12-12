Teletón 2025 arranca con caravanas solidarias en San Pedro Sula

La gran jornada de amor y solidaridad de Teletón 2025 arrancó este viernes 12 de diciembre en San Pedro Sula, con caravanas y decenas de voluntarios recorriendo la ciudad para invitar a la población a realizar su donativo y sumarse a la meta de L77.5 millones.
Desde tempranas horas, grupos de jóvenes y colaboradores se instalaron en puntos estratégicos de la ciudad, como la Gran Central Metropolitana, centros comerciales y las principales intersecciones.
Entre ellos se encontraba Isaac Perdomo, coordinador del equipo de voluntarios que se encontraban en la terminal, quien compartió la motivación personal que lo llevó a integrarse como voluntario.
“Mi mamá fue paciente de la Fundación Teletón luego de haber sufrido una parálisis facial, fue un proceso difícil para nosotros como familia, pero gracias a Dios recibió apoyo oportuno y mejoró bastante con las terapias. Eso me inspiró a apoyar y a ser parte de esta obra que ayuda a tantas personas”, expresó.
Perdomo indicó que desde las 9:30 am, los voluntarios han recibido el apoyo constante de ciudadanos que se acercan “con cariño y alegría” para depositar sus aportes económicos. "Cada lempira cuenta, puede contribuir a cambiar vidas", dijo.
Los jóvenes recorrieron Megamall, Mall Multiplaza, City Mall, Mall Galerías, Altara, Diunsa Pedregal y la red de semáforos de la ciudad con los botellones, recibiendo donaciones de niños y adultos.
Además, los voluntarios anunciaron que mañana estarán en el Bazar Navideño en Expocentro San Pedro Sula, donde esperan seguir sumando donativos de particulares y empresas de la zona norte.
El doctor Sergio Murillo, director del centro regional de rehabilitación de San Pedro Sula, destacó la importancia del apoyo ciudadano para sostener los servicios que ofrece Teletón en los seis centros del país.
“El eslogan de este año es Teletón es servicio, una reafirmación de nuestro compromiso con el bienestar del pueblo hondureño. Solo en este centro atendemos de 300 a 500 personas al día. Cada donativo permite mantener la calidad de atención y devolver esperanza a miles de familias”, afirmó.
Murillo recordó que la Fundación cuenta con 11 centros a nivel nacional, seis centros rehabilitación integral ubicados en las principales ciudades y cinco unidades comunitarias que acercan la rehabilitación a zonas de difícil acceso.
“Cada lempira donado se invierte de manera transparente en estos centros, que brindan terapia, acompañamiento y alegría a quienes más lo necesitan”, manifestó.
Agregó que mañana 13 de diciembre contarán con una participación especial en el Bazar Navideño, donde varias empresas socialmente responsables harán entrega de sus respectivos donativos y apoyar a miles de hondureños que cada año.