Estas empresas de transporte no trabajarán mañana 30 de noviembre

San Pedro Sula, Cortés.

En vísperas del proceso electoral en Honduras, la movilidad de miles de ciudadanos se convierte en un tema crucial.

La Gran Central Metropolitana ha reportado que varias empresas de transporte interurbano han decidido suspender operaciones durante la jornada electoral de este 30 de noviembre, una medida que impactará directamente a quienes necesitan desplazarse para ejercer su derecho al voto.

Entre las compañías que confirmaron su inactividad se encuentran Cotuc, Cotraipbal, transportes Mirna, Diana Express, Sultana, Congolón y Costeño, todas con rutas estratégicas hacia el litoral y occidente del país. Por la tarde se dará a conocer una nueva lista.

La licenciada Aryani Reyes, representante de la Gran Central Metropolitana, explicó que aunque en los días previos se ha observado un ligero incremento en la afluencia de pasajeros, no se ha registrado una movilización masiva.

Sin embargo, la suspensión de estas líneas genera incertidumbre para quienes aún deben viajar a sus lugares de empadronamiento.