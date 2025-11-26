Ambiente preelectoral ya se vive afuera de los centros de votación

San Pedro Sula, Honduras.

Las actividades académicas en el departamento de Cortés y a nivel nacional finalizarán oficialmente esta semana, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Educación .

La mayoría de centros educativos gubernamentales han concluido ya el año lectivo 2025, cumpliendo con los 200 días de clases establecidos en el calendario escolar.

Solo en San Pedro Sula serán habilitados 152 centros de votación para las elecciones generales, por lo que el ambiente electoral ya se percibe en varias escuelas y colegios de la Capital Industrial, donde se observan carpas y presencia de simpatizantes de distintas instituciones políticas.

Daniel Esponda, titular de Educación, afirmó que el proceso electoral no afecta la jornada académica, debido a que los centros educativos serán entregados temporalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) este viernes 28 de noviembre por la noche, y serán devueltos el lunes, una vez concluida la jornada electoral.

Con la finalización del año escolar, también se desarrollan actividades de graduación y entrega de certificados del 24 al 28 de noviembre, como indica el calendario oficial.

Este jueves, el Centro de Educación Básica Luis Landa llevó a cabo la clausura del año académico, con la premiación a alumnos destacados y la entrega de certificados al resto de los estudiantes.

“Estamos contentos porque no hubo suspensiones de clases. Admiramos a los maestros por cumplir día con día”, expresó Camila Martínez, madre de familia que asistió al evento de clausura.

En las afueras del CEB Luis Landa ya se vive la fiesta electoral, están instaladas carpas de información política Ramses Reyes, representante del Partido Liberal, comentó que se encuentran orientando a los votantes sobre las mesas en las que les corresponde ejercer el sufragio.

“Estamos organizados estratégicamente para movilizar a quienes lo necesiten y brindar materiales informativos para que la gente llegue preparada”, señaló.

Situación similar se registra en el Centro Educativo Soledad Fernández, en el barrio Cabañas y en los alrededores del Instituto José Trinidad Reyes, donde los simpatizantes de diferentes partidos orientan a los electores de cara a la contienda electoral.

César Cruz, general de brigada, informó que las 1,519 maletas electorales asignadas a San Pedro Sula ya se encuentran en el centro de acopio departamental.