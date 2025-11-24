¿Cuándo será distribuido el material electoral en Cortés?

San Pedro Sula, Honduras

Los partidos políticos ya tienen sus representantes en el gimnasio metropolitano para vigilar el material electoral de Cortés, que ya se encuentra en San Pedro Sula. La carga electoral de Cortés es de 1, 127,024 de los cuales más del 50% corresponden al municipio de San Pedro Sula, una ciudad que decide elecciones. El convoy electoral que llegó a San Pedro Sula estaba conformado por 15 furgones y seis camiones que transportaban 3,332 mil maletas electorales, 28 maletas electorales de emergencia, además 1,036 kits y 28 de emergencia. El material será distribuido a los 12 municipios del departamento en las próximas horas, informaron los representantes de las Fuerzas Armadas y del Consejo Nacional Electoral. El general de brigada, César Cruz, explicó que las maletas llegaron al centro de acopio departamental a las dos de la madrugada de hoy 24 de noviembre y se procedió a realizar la descarga de los materiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las primeras maletas en descargarse fueron los municipios de Omoa, y Choloma. "En el municipio de San Pedro Sula le corresponde 1,519 maletas electorales porque son 152 centros de votación". Cruz detalló que San Pedro Sula y Choloma con 443 maletas electorales son los municipios con mayor carga electoral en el departamento de Cortés.

"Acá hay personal de los diferentes partidos políticos y ellos son veedores de la actividad, también personal del Consejo Nacional Electoral, CNE, y las Fuerzas Armadas. Las personas que ingresan al gimnasio municipal lo hacen debidamente autorizados con un brazalete verde en la mano" indicó.

A distribuir maletas a los municipios

Detalló que en el transcurso de la semana comenzará la distribución de maletas para llevarlas a los centros de acopio de cada municipio. En el caso de la distribución en Choloma Puerto Cortes y Omoa será la Base Naval la que realice la distribución. Mientras que el material electoral que se utilizará el 30 de noviembre en La Lima, San Manuel le corresponde a la base Armando Escalón Espinal, distribuirlo.

El general de brigada explicó que al resto de municipios, incluyendo San Pedro Sula, le corresponden al tercer batallón de infantería y personal de la 105 brigada. Por su parte, Tupac Amaruq, representante del CNE por el partido Libre, explicó que están haciendo un trabajo no solo de veeduría, sino de darle certeza al pueblo hondureño que serán elecciones con transparencia y viviendo una fiesta electoral. "El proceso inició con el llenado de los convoy en Tegucigalpa y damos garantía que llegaron a San Pedro Sula a las 2:00 am del lunes 24 de noviembre con sus candados, marchamos y con todas las medidas de seguridad correspondientes", enfatizó el representante de Libre. A las 9:00 am se abrió el primer contenedor y se procedió a descargar el material de los municipios más alejados, entre ellos Omoa y Choloma.

"El proceso es descargar todo el material electoral de todo el departamento, lo van a custodiar por dos días y procederán el día 27 a los municipios, el 28 entregar en San Pedro Sula y el 29 se distribuyen en los centros de votación del municipio", explicó el Amaruq.

Todo marcha de acuerdo al cronograma

Walter Sabillón, presidente del Consejo Departamental Electoral de Cortés, explicó que todo se está realizando conforme al cronograma electoral. "Todo está marchando en tiempo y forma en coordinación con las instituciones involucradas" dijo. El objetivo es crear confianza y el pueblo hondureño debe saber que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para evitar que suceda lo que paso el 9 de marzo. "El despacho de maletas comienza el 27 y ya hay un orden preestablecido y todo el material debe de estar en los centros de acopio municipales" reiteró.