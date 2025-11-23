Intensos cierres de campaña de candidatos a alcalde en San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un fin de semana cargado de actividades políticas se vivió en la capital industrial con los cierres de campaña municipales que desataron euforia entre los seguidores de los candidatos. A diferencia de otros años, los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Nacional escogieron recintos cerrados y no zonas abiertas para sus concentraciones. Uno de los motivos fue el pronóstico del clima ante posibles lluvias. Los candidatos a la alcaldía, junto a sus presidenciales, buscan en la ruta final convencer al electorado de un municipio con un caudal político de más de 507 mil electores, uno de los lugares decisivos en el proceso electoral.

De su lado, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), igual que la Democracia Cristiana, decidió realizar caravanas y saludar a los sampedranos desde sus vehículos para cerrar sus campañas de cara a las elecciones del 30 de noviembre. Las propuestas han sido similares y los ataques han ocupado la mayor parte de los discursos. Lo que no pasa de moda son las canciones y consignas, muchas elaboradas con inteligencia artificial.



Silencio electoral

A partir del martes entra en vigencia el silencio electoral, que de acuerdo con la Ley inicia cinco días calendario antes de las elecciones. Según el artículo 223 de la Ley Electoral, el silencio comienza cinco días antes de los comicios generales del 30 de noviembre. Desde el martes 25 de noviembre quedan prohibidas las manifestaciones públicas, la propaganda política y la divulgación de resultados de encuestas o sondeos. Los candidatos pueden utilizar los medios de comunicación para explicar y difundir sus programas de gobierno, siempre y cuando no soliciten el voto directamente.

Caravanas y concentraciones

La Democracia Cristiana, con su candidato a alcalde, Delio Boquín, fue el primer partido en cerrar campaña y lo hizo con una caravana por toda la ciudad industrial. Boquín estuvo acompañado por el presidenciable Mario “Chano” Rivera y sus seguidores.

El sábado cerró campaña el candidato a la alcaldía por el Partido Libre, Rodolfo Padilla. Su acto se realizó en el Gimnasio Olímpico, donde agradeció a la militancia por su apoyo durante toda la campaña y aseguró que han “construido un partido que está vivo en San Pedro Sula y que vencerá en estas elecciones del 30 de noviembre”. En un ambiente político lleno de banderas rojas, negras y algunas amarillas —un nuevo color dentro del partido—, Padilla instó a la ciudadanía a apoyarlo, indicando que representa la opción para promover desarrollo, equidad e infraestructura social en la ciudad. El sábado también cerró campaña Higinio Abarca, candidato a alcalde por el PINU, acompañado por el presidenciable Nelson Ávila. “Soy la opción para la ciudad industrial; ofrezco un plan de trabajo completo y somos algo diferente”, dijo Abarca, quien pidió votar masivamente y temprano. La caravana recorrió la circunvalación entre banderas naranjas y la presencia de aspirantes a diputados.

Luego fue el turno del candidato del Partido Nacional, Júnior Yaudeth Burbara. El redondel del campo Agas resultó insuficiente para los simpatizantes que ondearon banderas azul y blanco. En su mensaje de cierre, Burbara recordó que “se tiene que rescatar San Pedro Sula para crecer en orden”, con un Plan Maestro de Desarrollo Municipal. Entre gritos de “viva el Partido Nacional”, “viva Papi a la orden” y “viva Junior”, miles de nacionalistas mostraron su respaldo.



El “pollo” se declara favorito