A doce horas de oración por elecciones en paz, convoca monseñor Lenihan

Los hondureños viven días intensos ya en la recta final del proceso electoral que se realizará el próximo domingo.
Los candidatos presidenciales, municipales y parlamentarios han participado en los cierres de campaña de cara al silencio electoral que comienza en unas horas.
Todos los hondureños esperan vivir unas elecciones con transparencia, con participación masiva, pero sobre todo que se respete la voluntad de millones de hondureños que acudirán a las urnas.
Ayer, los sacerdotes de las parroquias y comunidades en San Pedro Sula reflexionaban en sus homilías sobre el momento que vive Honduras y entre las peticiones pedian por un proceso en paz.
Por su parte, el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, envió un comunicado a todo su presbiterio remarcando que Honduras vive un tiempo crucial.
Jornada de oración
"Como Arzobispo de esta Arquidiócesis de San Pedro Sula y en este tiempo crucial para Honduras, les pido que; el día jueves 27 de noviembre, todas las parroquias de nuestra Arquidiócesis, organicen una jornada de 12 horas de Oración, ante Jesús Eucaristía" dice la comunicación.
El arzobispo explica que la jornada de doce horas de oración es para pedir la paz, la justicia y un proceso electoral en el que cada hondureño, use la sabiduría divina y vote con conciencia, reconociendo que lo que más necesitamos, es una Honduras que viva: el bien común, la paz, la unidad y el amor.
El prelado envía un mensaje a su presbiterio para que a nivel parroquial, cada sacerdote organice esta jornada, con los horarios que más le convenga, para que todos los fieles se acerquen a orar por Honduras y aprovechando que es jueves eucarístico, adoren a Cristo Eucaristía.
El arzobispo Lenihan animó a los hondureños a ejercer el sufragio sin miedo y que asistan masivamente a las urnas el 30 de noviembre.
La invitación es para que todos los fieles se una en oración el próximo jueves para poner en manos del señor el próximo proceso electoral. El jueves 27 pueden abocarse a sus parroquias.