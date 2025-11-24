A doce horas de oración por elecciones en paz, convoca monseñor Lenihan

San Pedro Sula

Los hondureños viven días intensos ya en la recta final del proceso electoral que se realizará el próximo domingo.

Los candidatos presidenciales, municipales y parlamentarios han participado en los cierres de campaña de cara al silencio electoral que comienza en unas horas.

Todos los hondureños esperan vivir unas elecciones con transparencia, con participación masiva, pero sobre todo que se respete la voluntad de millones de hondureños que acudirán a las urnas.

Ayer, los sacerdotes de las parroquias y comunidades en San Pedro Sula reflexionaban en sus homilías sobre el momento que vive Honduras y entre las peticiones pedian por un proceso en paz.

Por su parte, el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, envió un comunicado a todo su presbiterio remarcando que Honduras vive un tiempo crucial.