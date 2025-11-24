CNE acelera envíos y prepara maletas electorales para Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras.

Hasta el lunes 24 de noviembre, el CNE había concluido el despacho hacia 11 departamentos , además del material correspondiente al voto en el extranjero.

Según el cronograma oficial, más del 60% de las maletas ya fueron despachadas a los departamentos programados en los primeros días de envío.

A menos de una semana para las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene un ritmo sostenido en la preparación y distribución del material electoral en todo el país.

Entre las zonas abastecidas se encuentran Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Santa Bárbara. También ya se enviaron las 15 maletas destinadas a Estados Unidos.

Para el martes 25 de noviembre está programada la salida del material electoral hacia Olancho, Choluteca y Valle, mientras que los despachos para El Paraíso, La Paz y Comayagua quedaron establecidos para el miércoles 26 de noviembre.

El caso de Francisco Morazán, el departamento con mayor número de votantes del país, sigue un calendario distinto debido a su volumen logístico.

La carga de maletas iniciará el viernes 28 de noviembre y su distribución está prevista para el sábado 29, es decir, un día antes de las votaciones. Con este último envío se completará la distribución nacional.

Desde que se dio el banderillazo de salida, el CNE ha mantenido un flujo constante durante los primeros cinco días de actividad. Sin embargo, todavía resta más del 40% del material por movilizar, por lo que los próximos días serán determinantes para cumplir con el cronograma previo a la jornada electoral.