Material electoral llega a San Pedro Sula bajo fuerte resguardo militar

Cortés, Honduras.

El material electoral destinado para el departamento de Cortés arribó la mañana de este lunes al Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, tras un operativo nocturno coordinado por las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE). El coronel Acuña, quien supervisó el traslado, informó que el convoy partió a las 2:00 a.m. desde el Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa y llegó al centro de acopio sampedrano sin contratiempos. “Hemos cumplido con la custodia, el transporte y la vigilancia de los materiales electorales hasta este punto”, indicó.

De acuerdo con el oficial, el cargamento comprendió 15 furgones y 6 camiones que transportaban 3,330 maletas electorales, 28 maletas de emergencia, 1,036 kits y 28 kits de contingencia. El desplazamiento fue escoltado por ocho vehículos militares y una fuerza de 150 efectivos, además del personal de custodia del CNE. Acuña explicó que el avance fue lento para garantizar seguridad. "Venían despacio, con el tiempo suficiente. A las 9:00 de la mañana inicia la descarga y el miércoles comenzará la distribución hacia los municipios", agregó. El militar también advirtió que cualquier intento de interferir en el proceso será enfrentado con determinación. "Se actuará con firmeza ante personas o grupos que intenten obstaculizar la entrega del material a los centros de votación", manifestó.

Llegan GPS pendientes para las maletas electorales