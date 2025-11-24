GPS para maletas electorales llegan al Centro Logístico Electoral

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral ( CNE) informaron que "con estos dispositivos podremos monitorear la ubicación de las maletas electorales en tiempo real durante todo el traslado, garantizando mayor control y seguridad en el proceso”.

Las maletas electorales para las elecciones generales del 30 de noviembre comenzaron a distribuirse el 20 de noviembre sin los dispositivos GPS porque aún no habían llegado a Honduras; sin embargo, los dispositivos de rastreo arribaron al Centro Logístico Electoral este lunes a las 2:00 am.

De acuerdo con lo informado por Ana Paola Hall, presidenta del CNE, la llegada de los dispositivos estaba prevista para el 22 de noviembre, pero ese mismo día confirmó los retrasos.

“Se nos ha informado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso. Por el retraso se deducirá la responsabilidad legal y económica que corresponda por incumplimiento”, posteó Hall.

En ese momento, Hall reconoció que, de no haberse dado el “banderillazo” por la ausencia de los GPS, “tendríamos una crisis importante en el proceso electoral”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Finalmente, se confirmó que este 24 de noviembre, en horas de la madrugada, los aparatos que jugarán un papel fundamental en el rastreo de las maletas ya están en el país.

Las siguientes maletas electorales que se distribuyan contarán con estos GPS, que permitirán monitorearlas en tiempo real, aunque aún no se ha especificado cuándo se realizará el rastreo de las maletas que fueron enviadas preliminarmente.