Llegan las maletas electorales a Santa Rosa de Copán

La principal ciudad del occidente de Honduras recibió el material electoral bajo un fuerte operativo de custodia de militares

    La custodia se mantuvo hasta su destino final: el Gimnasio Municipal.

     Fotografía: Ricarte Orellana (cortesía)
Santa Rosa de Copán.

Santa Rosa de Copán entró de lleno en la etapa decisiva del calendario electoral con la llegada, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, de las maletas que contienen el material destinado a la próxima jornada de votación.

El material fue escoltado de principio a fin por tropas de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), que establecieron un riguroso cordón desde su ingreso al casco urbano.

El operativo formó parte del protocolo diseñado para el resguardo del material electoral, activado en su totalidad con el fin de garantizar que el traslado se realizara sin contratiempos.

 (Fotografía: Ricarte Orellana (cortesía))

Patrullas motorizadas, agentes de seguridad y personal técnico acompañaron los vehículos que transportaban actas, cuadernillos, tinta indeleble y otros insumos esenciales, en un esfuerzo orientado a asegurar la transparencia del proceso y prevenir cualquier intento de manipulación.

La custodia se mantuvo hasta su destino final: el Gimnasio Municipal, habilitado como centro de acopio y distribución para todo el municipio.

Una vez en el recinto, los paquetes fueron descargados y quedaron bajo supervisión de delegados y especialistas, quienes en los próximos días se encargarán de su clasificación por centro de votación y mesa electoral.

Desde este mismo lugar, horas antes de abrirse las urnas, el material será enviado tanto a los barrios de la ciudad como a las comunidades rurales. Al concluir la operación logística, funcionarios, efectivos militares y representantes locales participaron en una breve oración.


