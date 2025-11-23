Llegan las maletas electorales a Santa Rosa de Copán

Santa Rosa de Copán.

Santa Rosa de Copán entró de lleno en la etapa decisiva del calendario electoral con la llegada, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, de las maletas que contienen el material destinado a la próxima jornada de votación. El material fue escoltado de principio a fin por tropas de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), que establecieron un riguroso cordón desde su ingreso al casco urbano.

El operativo formó parte del protocolo diseñado para el resguardo del material electoral, activado en su totalidad con el fin de garantizar que el traslado se realizara sin contratiempos.



Patrullas motorizadas, agentes de seguridad y personal técnico acompañaron los vehículos que transportaban actas, cuadernillos, tinta indeleble y otros insumos esenciales, en un esfuerzo orientado a asegurar la transparencia del proceso y prevenir cualquier intento de manipulación.

La custodia se mantuvo hasta su destino final: el Gimnasio Municipal, habilitado como centro de acopio y distribución para todo el municipio.