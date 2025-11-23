Inicia preparación de maletas electorales para el voto exterior

De acuerdo con la información, las urnas se instalarán en ciudades con alta concentración de hondureños como Houston, Miami, Washington D. C., Charlotte, Nueva York, entre otras

  • Inicia preparación de maletas electorales para el voto exterior

    Las maletas se distribuirán entre las 15 JRV instaladas en 12 ciudades de Estados Unidos

     Fotografía: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

Las maletas electorales dirigidas al voto en el exterior ya están en proceso de maquilado, con la intención de garantizar que cerca de 400 mil hondureños aptos para ejercer el voto en Estados Unidos puedan tomar parte en las elecciones generales de 2025.

El maquilado o armado de las maletas electorales es el proceso en el que se revisan, organizan y empacan todos los materiales electorales, como las papeletas, actas, padrones, entre otros.

¿Dónde y cómo votar si eres hondureño y vives en EE UU? Todo lo que debes saber

En el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), se organiza y acondiciona el material que recibirán los hondureños que emitirán su voto fuera del país.

Las maletas se distribuirán entre las 15 JRV instaladas en 12 ciudades de Estados Unidos como parte de la preparación para las elecciones.

De acuerdo con información preliminar, las urnas se instalarán en ciudades con alta concentración de hondureños como Houston, Miami, Washington D. C., Dallas, Charlotte, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Boston y San Francisco.

Según los registros del CNE, Houston encabeza el padrón de votantes con 56,909 inscritos, seguida de Miami (51,406) y Washington D. C. (41,474).

Cossette López : "1,200 personas atenderá cada JRV en Estados Unidos"

Otras ciudades con una presencia significativa de electores hondureños son Charlotte (33,254), Chicago (32,551), Nueva York (30,239), Los Ángeles (29,036), Dallas (28,151), Nueva Orleans (25,106), Atlanta (24,767), Boston (14,958) y San Francisco (10,625).

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más