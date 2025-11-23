Inicia preparación de maletas electorales para el voto exterior

Tegucigalpa, Honduras.

El maquilado o armado de las maletas electorales es el proceso en el que se revisan, organizan y empacan todos los materiales electorales, como las papeletas, actas, padrones, entre otros.

Las maletas electorales dirigidas al voto en el exterior ya están en proceso de maquilado, con la intención de garantizar que cerca de 400 mil hondureños aptos para ejercer el voto en Estados Unidos puedan tomar parte en las elecciones generales de 2025 .

En el Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), se organiza y acondiciona el material que recibirán los hondureños que emitirán su voto fuera del país.

Las maletas se distribuirán entre las 15 JRV instaladas en 12 ciudades de Estados Unidos como parte de la preparación para las elecciones.

De acuerdo con información preliminar, las urnas se instalarán en ciudades con alta concentración de hondureños como Houston, Miami, Washington D. C., Dallas, Charlotte, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Boston y San Francisco.

Según los registros del CNE, Houston encabeza el padrón de votantes con 56,909 inscritos, seguida de Miami (51,406) y Washington D. C. (41,474).