  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña

El candidato presidencial del Partido Nacional cerró campaña en Yoro y Tegucigalpa con llamados a defender el voto y promesas de descentralización y desarrollo local

Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
1 de 13

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, realizó su cierre de campaña en el municipio de Arenal, Yoro, donde prometió impulsar “el desarrollo productivo y la descentralización”. Además, la noche del sábado se realizó también el cierre de campaña en la capital.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
2 de 13

La actividad reunió a centenares de simpatizantes de las estructuras locales nacionalistas, que mostraron entusiasmo por la visita del presidenciable.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
3 de 13

Nasry Asfura acompañó a Carlos Darío Romero, candidato a alcalde, en un encuentro orientado a reafirmar la visión de convertir Arenal en un polo de desarrollo agroproductivo para el norte del país.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
4 de 13

El aspirante presidencial destacó que su propuesta coincide con el plan de gobierno “Honduras, vamos a estar bien”.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
5 de 13

Nasry Asfura dijo que la descentralización permitirá a los municipios acceder a mejores herramientas para ejecutar obras de impacto directo en las comunidades.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
6 de 13

Añadió que el modelo contempla fortalecer los servicios de salud y educación, considerados pilares para mejorar la calidad de vida de la población.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
7 de 13

Durante la jornada, el candidato también visitó el municipio de Olanchito, acompañado por Juan Carlos Molina Pinto, aspirante a la Alcaldía.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
8 de 13

En ese lugar, centenares de seguidores se congregaron para expresar su respaldo a “Papi a la Orden” quien los saludaba desde un vehículo pickup.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
9 de 13

En su discurso, Asfura afirmó que es un candidato “serio, coherente y constante”, y llamó a la militancia a mantenerse activa en la defensa del voto.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
10 de 13

“Cada urna, cada centro de votación, con firmeza, con coraje, sin miedo, vamos para adelante, firmes por Honduras”, expresó.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
11 de 13

El presidenciable insistió en la importancia de cuidar el voto “por Honduras”, y alzó el puño al gritar: “Juntos volveremos a estar bien”.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
12 de 13

Pidió además votar temprano. “Gracias, les pido por favor que no se les olvide; así como están filmando, votemos temprano”, dijo, asegurando que “es hoy o nunca”.

 Foto: Cortesía
Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña
13 de 13

La noche del sábado se realizó también el cierre de campaña en la capital, donde miles de personas respaldaron al candidato presidencial, al aspirante a alcalde Juan Diego Zelaya y a los 23 candidatos a diputados por Francisco Morazán.

 Foto: La Prensa
Cargar más fotos