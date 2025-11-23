Nasry Asfura pide cuidar el voto en su cierre de campaña

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, realizó su cierre de campaña en el municipio de Arenal, Yoro, donde prometió impulsar “el desarrollo productivo y la descentralización”. Además, la noche del sábado se realizó también el cierre de campaña en la capital.
La actividad reunió a centenares de simpatizantes de las estructuras locales nacionalistas, que mostraron entusiasmo por la visita del presidenciable.
Nasry Asfura acompañó a Carlos Darío Romero, candidato a alcalde, en un encuentro orientado a reafirmar la visión de convertir Arenal en un polo de desarrollo agroproductivo para el norte del país.
El aspirante presidencial destacó que su propuesta coincide con el plan de gobierno “Honduras, vamos a estar bien”.
Nasry Asfura dijo que la descentralización permitirá a los municipios acceder a mejores herramientas para ejecutar obras de impacto directo en las comunidades.
Añadió que el modelo contempla fortalecer los servicios de salud y educación, considerados pilares para mejorar la calidad de vida de la población.
Durante la jornada, el candidato también visitó el municipio de Olanchito, acompañado por Juan Carlos Molina Pinto, aspirante a la Alcaldía.
En ese lugar, centenares de seguidores se congregaron para expresar su respaldo a “Papi a la Orden” quien los saludaba desde un vehículo pickup.
En su discurso, Asfura afirmó que es un candidato “serio, coherente y constante”, y llamó a la militancia a mantenerse activa en la defensa del voto.
“Cada urna, cada centro de votación, con firmeza, con coraje, sin miedo, vamos para adelante, firmes por Honduras”, expresó.
El presidenciable insistió en la importancia de cuidar el voto “por Honduras”, y alzó el puño al gritar: “Juntos volveremos a estar bien”.
Pidió además votar temprano. “Gracias, les pido por favor que no se les olvide; así como están filmando, votemos temprano”, dijo, asegurando que “es hoy o nunca”.
