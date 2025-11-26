Al menos 4,000 policías resguardarán elecciones en el Valle de Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional anunció un despliegue de aproximadamente 4,000 funcionarios policiales en los municipios del Valle de Sula, como parte de una estrategia integral de resguardo destinada a asegurar la tranquilidad ciudadana durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

La decisión fue tomada en una reunión de alto nivel sostenida por las autoridades de la Jefatura Regional No. 2, encabezada por el Subdirector de la Policía Nacional, el director general Wilmer Torres Saavedra, y el jefe regional del Valle de Sula, Rolando Ponce Canales.

En el encuentro participaron asimismo los jefes de las unidades metropolitanas y mandos tácticos de la Policía Nacional, quienes configuraron la distribución exacta del personal y el rol operativo de cada dependencia.

Este contingente policial se ubicará estratégicamente en centros de votación, principales avenidas, barrios y colonias de alta afluencia, así como en zonas históricamente vulnerables a incidentes delictivos.

Además, se reforzará el patrullaje motorizado y se contará con equipos especiales de reacción inmediata para actuar ante cualquier alteración del orden público.

El general Torres Saavedra destacó que el volumen de personal asignado en la zona norte refleja la importancia del Valle de Sula en el proceso democrático, al concentrar una parte significativa del padrón electoral y de la actividad económica del país.

"El despliegue de casi 4,000 policías demuestra nuestro compromiso con la seguridad del ciudadano votante, garantizaremos que cada hondureño pueda acudir a las urnas con absoluta confianza", aseguró.