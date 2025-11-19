Un menor, el presunto asesino del oficial Vargas; esto se sabe del caso

El subcomisionado Joel Esteban Vargas Ordóñez se convirtió ayer en la segunda víctima policial que murió en cumplimiento de su deber tras enfrentamientos contra las bandas criminales. La tragedia ocurrió en Chamelecón, Cortés.
En horas de la mañana, las autoridades dieron a conocer la muerte del subcomisario Freddy Adrian Contreras Zelaya, la primer víctima policial. El crimen ocurrió alrededor de las 9:00 a.m..
No obstante, el subcomisario Vargas murió en horas de la tarde luego de recibir varios disparos en la colonia Providencia, Chamelecón. Otros oficiales resultaron heridos, pero se encuentran estables y fuera de peligro.
Las autoridades policiales informaron que entre los siete pandilleros capturados anoche por el asesinato del subcomisario Vargas, está el que disparó contra el oficial.
Se informó que el sospechoso del crimen es un menor de 16 años, presunto miembro de la Pandilla 18.
Al supuesto pandillero le decomisaron un fusil AR-15 con el que disparó al oficial y al otro policía que resultó herido. También le incautaron varios proyectiles para esa misma arma.
El menor será puesto a la orden de la Fiscalía por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, atentado y tenencia de arma de fuego de uso prohibido.
El homicida de Morris también es uno de los siete capturados en los operativos ejecutados anoche, tras la muerte del oficial Vargas.
El cuerpo del subcomisario Vargas Ordóñez llegó la mañana de este miércoles a la sede de la DPI en Tegucigalpa, antes de ser trasladado al lugar donde será velado por familiares, amigos y compañeros.
Mientras tanto, el subcomisario Freddy Contreras Zelaya está siendo velado por sus familiares y recibe todos los honores exequiales policiales. "En paz descanse el subcomisario póstumo Contreras Zelaya", destacó la Policía Nacional en sus redes sociales.
La Policía Nacional lamenta la muerte de sus héroes. Sus familiares piden justicia.