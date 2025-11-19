  1. Inicio
Entre lágrimas, policías despiden a sus compañeros fallecidos en ataques armados

"Hoy nuestra institución se viste de luto. Despedimos a dos compañeros ejemplares, cuyo compromiso quedó grabado en cada vida que tocaron con su trabajo dedicado, escribió la institución policial

1 de 12

La Policía Nacional rindió homenaje al comisario póstumo Joel Esteban Vargas Ordóñez y al subcomisario póstumo Freddy Adrián Contreras Zelaya, asesinados el 18 de noviembre en distintos enfrentamientos armados, en Chamelecón y Juticalpa, Olancho.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
2 de 12

"Hoy nuestra institución se viste de luto. Despedimos a dos compañeros ejemplares, hombres de honor y servicio, cuyo compromiso quedó grabado en cada misión cumplida y en cada vida que tocaron con su trabajo dedicado, escribió la institución en una publicación de Facebook.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
3 de 12

Oficiales despidieron a Freddy Adrián Contreras Zelaya, miembro de la Policía Nacional, quien falleció en un ataque armado en Juticalpa, Olancho.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
4 de 12

Según informó la institución, Freddy Adrián se había convertido en padre de familia recientemente, dejando un daño irreparable en la vida de su hijo y pareja sentimental.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
5 de 12

"El inspector Contreras, además de ser un destacado servidor policial, era padre de un bebé recién nacido, por lo que la institución expresa su profundo pesar y solidaridad con su familia", afirmó la PN.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
6 de 12

En homenaje a su entrega y valentía, la institución le otorgó de manera póstuma el ascenso a Subcomisario de Policía y lo reconoció como Héroe Policial.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
7 de 12

Sobre el subcomisario Joel Esteban, la Policía resalta la valentía y compromiso de él, cuyo sacrificio refleja el alto costo que enfrentan a diario en la defensa de la seguridad y la paz en Honduras.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
8 de 12

"Rendimos Honores al feretro de nuestro compañero Comisario de Policía Póstumo Joel Esteban Vargas Ordoñez en las Instalaciones de DPI Tegucigalpa", escribieron adjunto a un video donde se observa el homenaje.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
9 de 12

El oficial Joel Esteban, de la DPI, encabezaba un operativo de allanamientos y verificaciones cuando fueron sorprendidos por un ataque de sujetos armados, que resultó en su muerte y dejó a un compañero herido.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
10 de 12

Tras el ataque, la Policía ejecutó una operación de saturación que dejó al menos siete capturados, presuntos integrantes de la Pandilla 18, que opera en el sector de Chamelecón.

Fotografía: Cortesía redes sociales
11 de 12

Las autoridades informaron que un menor de 16 años, miembro de la Pandilla 18, es la persona que disparó y le quitó la vida al miembro de la Policía Nacional, el subcomisario Vargas Ordoñez.

Fotografía: Cortesía redes sociales
12 de 12

La muerte de los dos oficiales deja marcada de luto y dolor a toda a una institución que hoy llora su partida.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
