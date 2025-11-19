Entre lágrimas, policías despiden a sus compañeros fallecidos en ataques armados

La Policía Nacional rindió homenaje al comisario póstumo Joel Esteban Vargas Ordóñez y al subcomisario póstumo Freddy Adrián Contreras Zelaya, asesinados el 18 de noviembre en distintos enfrentamientos armados, en Chamelecón y Juticalpa, Olancho.
"Hoy nuestra institución se viste de luto. Despedimos a dos compañeros ejemplares, hombres de honor y servicio, cuyo compromiso quedó grabado en cada misión cumplida y en cada vida que tocaron con su trabajo dedicado, escribió la institución en una publicación de Facebook.
Oficiales despidieron a Freddy Adrián Contreras Zelaya, miembro de la Policía Nacional, quien falleció en un ataque armado en Juticalpa, Olancho.
Según informó la institución, Freddy Adrián se había convertido en padre de familia recientemente, dejando un daño irreparable en la vida de su hijo y pareja sentimental.
"El inspector Contreras, además de ser un destacado servidor policial, era padre de un bebé recién nacido, por lo que la institución expresa su profundo pesar y solidaridad con su familia", afirmó la PN.
En homenaje a su entrega y valentía, la institución le otorgó de manera póstuma el ascenso a Subcomisario de Policía y lo reconoció como Héroe Policial.
Sobre el subcomisario Joel Esteban, la Policía resalta la valentía y compromiso de él, cuyo sacrificio refleja el alto costo que enfrentan a diario en la defensa de la seguridad y la paz en Honduras.
"Rendimos Honores al feretro de nuestro compañero Comisario de Policía Póstumo Joel Esteban Vargas Ordoñez en las Instalaciones de DPI Tegucigalpa", escribieron adjunto a un video donde se observa el homenaje.
El oficial Joel Esteban, de la DPI, encabezaba un operativo de allanamientos y verificaciones cuando fueron sorprendidos por un ataque de sujetos armados, que resultó en su muerte y dejó a un compañero herido.
Tras el ataque, la Policía ejecutó una operación de saturación que dejó al menos siete capturados, presuntos integrantes de la Pandilla 18, que opera en el sector de Chamelecón.
Las autoridades informaron que un menor de 16 años, miembro de la Pandilla 18, es la persona que disparó y le quitó la vida al miembro de la Policía Nacional, el subcomisario Vargas Ordoñez.
La muerte de los dos oficiales deja marcada de luto y dolor a toda a una institución que hoy llora su partida.