¿Quién está detrás de la muerte del subcomisario Vargas Ordoñez?

El martes (19 de noviembre) se reportó la muerte del subcomisario Joel Esteban Vargas Ordoñez, quien falleció durante un enfrentamiento armado en la colonia Montebello, sector Chamelecón, zona norte de Honduras. La Policía Nacional confirmó la detención de su presunto asesino, ¿de quién se trata?
Según el informe preliminar, el Subcomisario Vargas Ordoñez dirigía allanamientos y verificaciones junto a un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cuando fueron atacados sorpresivamente por sujetos armados.
Durante el intercambio de disparos, el Subcomisario Vargas Ordoñez resultó gravemente herido, mientras que un agente de la DPI también sufrió lesiones. Este último permanece bajo atención médica.
Tras el ataque, la Policía ejecutó una operación de saturación que dejó al menos siete capturados, presuntos integrantes de la Pandilla 18, que opera en el sector de Chamelecón.
Las autoridades informaron que un menor de 16 años, miembro de la Pandilla 18, es la persona que disparó y le quitó la vida al miembro de la Policía Nacional, el subcomisario Vargas Ordoñez.
"Se recibió información de que habían atentado contra la vida de nuestro compañero, se habían apertrechado en una vivienda abandonada... Se rodeó la casa y se logró detener a los responsables, encontrando al autor de quitarle la vida a nuestro compañero", expresó el jefe regional de la DPI, subcomisionado César Ruiz.
"Cuando ingresamos a la casa, encontramos el fusil con el que se disparó. Es un menor de edad, hago la observación; se está siguiendo el proceso correspondiente", afirmó.
El joven señalado de causar la muerte del agente fue remitido a la Fiscalía, donde se continuará el proceso legal correspondiente para menores de edad.
El cuerpo del subcomisario Vargas Ordóñez llegó la mañana de este miércoles a la sede de la DPI en Tegucigalpa, antes de ser trasladado al lugar donde será velado por familiares, amigos y compañeros.
En cuanto al velatorio, se informó que los restos del subcomisario serán velados este miércoles 19 de noviembre en Funerales San Miguel Arcángel, en Choluteca. El sepelio se realizará el jueves 20, aunque la hora aún no ha sido confirmada. Será enterrado en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, también en Choluteca.
Ayer martes (18 de noviembre) fue un día de luto para la Policía Nacional, no solo por la pérdida de Vargas Ordoñez, sino también por el fallecimiento del agente Fredy Adrián Contreras, quien murió en otro enfrentamiento armado suscitado en Juticalpa, Olancho.
La Policía Nacional, en señal de respeto, izó la bandera nacional a media asta como homenaje a sus oficiales caídos: "en memoria de los oficiales Sr Comisario de Policía (póstumo) Joel Esteban Vargas Ordóñez (QDDG), y el Sr Sub Comisario de policía (póstumo) Freddy Adrián Contreras Zelaya (QDDG), quienes fallecieron al ofrendar su vida en el cumplimiento del deber".