Juan Diego Zelaya lidera elección por la Alcaldía del Distrito Central

TEGUCIGALPA

Juan Diego Zelaya, candidato a la Alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional, encabeza el conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los primeros resultados del CNE posicionan en el primer lugar al aspirante nacionalista, con 19,232 votos (38.54%), mientras que Jorge Aldana, del Partido Libre, cuenta con 18,755 votos (37.58%).

En la tercera posición aparece Eliseo Castro, del Partido Liberal, con 9,590 votos (19.22%). En cuarto lugar, se ubica Ever Velásquez, de la Democracia Cristiana (DC), con 1,311 (2.62%). Por último, en la quinta posición, está Ana Castro, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), con 1,006 votos (2.01%).

Reacción de Juan Diego Zelaya

"Con actas en la mano. Vamos ganando y vamos creciendo. Dios mediante, seré su alcalde", escribió Juan Diego Zelaya en sus redes sociales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.