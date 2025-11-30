Nasralla: "Diferencia de 23 mil votos es prácticamente nada

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, emitió sus primeras declaraciones luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) difundiera los primeros resultados preliminares, lo cuales le dan a una ventaja a Nasry Asfura. Nasralla aseguró que mantiene expectativas positivas sobre los resultados de las elecciones generales, ya que "la diferencia de 23 mil votos es prácticamente nada".

Nasralla indicó que varios lugares aún no fueron considerados en este primer conteo: “Hay varios lugares que no fueron considerados para este primer corte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional”. "El resultado que dio el CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre; de hecho, el primero que se sentó a la mesa fue quien había dicho que no aceptaría el Trep, añadió.