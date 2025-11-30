Nasralla: "Diferencia de 23 mil votos es prácticamente nada

Nasralla indicó que varios lugares aún no fueron considerados en este primer conteo

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, emitió sus primeras declaraciones luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) difundiera los primeros resultados preliminares, lo cuales le dan a una ventaja a Nasry Asfura.

Nasralla aseguró que mantiene expectativas positivas sobre los resultados de las elecciones generales, ya que "la diferencia de 23 mil votos es prácticamente nada".

Tito Asfura lidera sobre Salvador Nasralla y Rixi Moncada

Nasralla indicó que varios lugares aún no fueron considerados en este primer conteo: “Hay varios lugares que no fueron considerados para este primer corte del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional”.

"El resultado que dio el CNE es un resultado manipulado por el Partido Libre; de hecho, el primero que se sentó a la mesa fue quien había dicho que no aceptaría el Trep, añadió.

Salvador Nasralla: "La voz del pueblo se expresó sin miedo"

El candidato también señaló que no se habían incluido actas de departamentos clave como Comayagua y Cortés, donde, según él, el partido habría ganado “cuatro a uno”.

Asimismo, mencionó que tampoco se habían contabilizado actas de Atlántida, otro departamento significativo para su campaña. “Por tanto, yo estoy muy optimista”, añadió Nasralla, enfatizando que aún es temprano para dar conclusiones definitivas sobre la contienda presidencial.


Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
