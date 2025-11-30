Salvador Nasralla: "La voz del pueblo se expresó sin miedo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, se pronunció la noche de este domingo tras el cierre de las urnas y el inicio del escrutinio público en los centros de votación durante las elecciones generales de este 30 de noviembre en Honduras. Nasralla expresó su agradecimiento a Dios y a la Iglesia de Honduras, asegurando que las oraciones “acompañaron al país” durante una jornada electoral que calificó como pacífica, resguardada y en orden.

Según dijo, la voz del pueblo “se expresó sin miedo” y quedó demostrado que, mediante el voto, Honduras puede cambiar su historia. “Como hombre de fe, reconozco que nada de esto habría sido posible sin la mano de Dios sobre nuestra nación. A Él sea la gloria”, afirmó Nasralla en un mensaje divulgado tras el cierre de urnas y desarrollo del escrutinio público. El presidenciable liberal envió instrucciones a toda su estructura a nivel nacional, pidiendo que ningún integrante abandone su mesa ni se retire de los centros de votación hasta que concluya todo el proceso, incluyendo el escrutinio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Honduras necesita que cuidemos cada voto con valentía y responsabilidad”, remarcó, al tiempo que pidió protección divina para el país. “Que Dios cuide la voluntad del pueblo, nos libre de todo intento de fraude y nos guarde firmes hasta el último momento”, finalizó.

Históricas elecciones en Honduras