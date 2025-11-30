Mel Zelaya se pronuncia tras primeros resultados divulgados por el CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, reaccionó este domingo a los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El expresidente de Honduras afirmó que la organización política continuará firme hasta que se complete el escrutinio total de las actas presidenciales, municipales y legislativas de su candidata Rixi Moncada.

Zelaya destacó que Libre es un partido “de ideales probado en las calles” y que ha demostrado resultados “sociales y democráticos” durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro.

Sostuvo que exigir la revisión completa de las actas es un deber moral y patriótico, alineado, dijo, con la voluntad que la población expresó en las urnas.