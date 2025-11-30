Mel Zelaya se pronuncia tras primeros resultados divulgados por el CNE

El coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, reaccionó este domingo a los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El expresidente de Honduras afirmó que la organización política continuará firme hasta que se complete el escrutinio total de las actas presidenciales, municipales y legislativas de su candidata Rixi Moncada.
Zelaya destacó que Libre es un partido “de ideales probado en las calles” y que ha demostrado resultados “sociales y democráticos” durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro.
Sostuvo que exigir la revisión completa de las actas es un deber moral y patriótico, alineado, dijo, con la voluntad que la población expresó en las urnas.
“La solicitud de mantenernos en pie de lucha hasta obtener el escrutinio final con el 100% de las actas presidenciales, alcaldías y diputaciones es lo moral, patriótico y apegado a una verdad plena que el pueblo ordenó en las urnas y que no podemos desconocer”, expresó.
El dirigente reiteró que Libre defenderá cada voto y que respetar la voluntad popular es esencial para garantizar legitimidad en el proceso electoral.
Resultados preliminares del CNE
Nasry "Tito" Asfura tomó ventaja para convertirse en el próximo presidente de Honduras tras los primeros resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con el 34.02% de los votos procesados (7,534 actas), Asfura encabeza con un 40.61% (530,073 votos); Nasralla en segundo lugar con 38.79% (506,316 votos); en tercer lugar está Rixi Moncada, con 19.61% de los votos (255,972).