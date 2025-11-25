CNE avanza en distribución del material electoral hacia los departamentos

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la fase final de su cronograma de trabajo con la distribución del material electoral hacia los distintos departamentos del país, en vísperas de las elecciones generales. Durante esta jornada, el Centro Logístico Electoral (CLE) reportó la movilización, en la mañana de este martes, de 1,182 maletas electorales con destino al departamento de Olancho.

Simultáneamente, el personal preparó la carga del material destinado a la zona sur del país: 458 maletas electorales para el departamento de Valle y 1,111 para Choluteca. Según el cronograma, se espera que este miércoles 26 de noviembre salga el material para los departamentos de El Paraíso, Comayagua y La Paz. De acuerdo con información proporcionada por el CNE, el material electoral ya ha llegado a su destino en 11 departamentos. Al cierre del último día de despacho, el proceso logístico contempla una pausa de dos días para la carga del material electoral correspondiente al departamento de Francisco Morazán y sus 28 municipios.

La distribución en este departamento iniciará el sábado 29 de noviembre en sus municipios y posteriormente continuará en el Distrito Central, cubriendo los distintos centros de votación.