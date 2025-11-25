Secretario General de la OEA pide elecciones libres de injerencia política

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

Ramdin aseguró que la OEA ha dado seguimiento cercano al proceso electoral hondureño desde inicios de marzo, cuando un primer equipo de expertos visitó el país para observar las elecciones primarias y dialogar con actores políticos y electorales. Según explicó, varias de las inquietudes detectadas en esa etapa “han sido abordadas” en los meses posteriores.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, destacó este martes el compromiso del organismo hemisférico con la celebración de elecciones “transparentes, justas y libres” en Honduras, al presentar un informe sobre el despliegue y avances de la Misión de Observación Electoral ( MOE ) en el país.

El secretario general informó que la semana pasada comenzó formalmente el despliegue de la MOE con la llegada del jefe adjunto de misión, Gerardo Sánchez, y el coordinador general, Rogelio Cantoral. Este lunes arribó a Tegucigalpa el jefe de misión, Eladio Loizaga, quien se unió al equipo de expertos y observadores.

La misión estará integrada por más de cien miembros distribuidos en todos los departamentos del país, incluidos especialistas en tecnología electoral, financiamiento político, justicia electoral y violencia electoral.



Su labor, subrayó Ramdin, se regirá por los principios de objetividad, neutralidad, respeto al derecho interno e independencia, en línea con lo establecido en la Carta Democrática Interamericana.

Ramdin detalló que tanto él como la Secretaría de la OEA han sostenido en las últimas semanas reuniones con distintos actores para conocer el clima político, la normativa electoral y las percepciones ciudadanas ante los comicios programados para el 30 de noviembre.

Recordó además que recientemente emitió un llamado público a que todos los sectores respeten el marco institucional y trabajen de manera constructiva para garantizar la celebración de las elecciones en la fecha prevista. Ese llamado, dijo, “hoy lo reiteramos firmemente”.

En los próximos días, la MOE sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales, organismos electorales, candidatos, sociedad civil, academia, sector privado y otras misiones internacionales, con el fin de profundizar su análisis técnico del proceso.

De ser necesario, la misión emitirá declaraciones sobre inquietudes detectadas y, tras la jornada electoral, presentará un informe independiente.

Ramdin recalcó que las elecciones deben celebrarse libres de injerencia política por parte de instituciones del Estado, y llamó a las fuerzas políticas, al sector privado y a la ciudadanía a contribuir a un ambiente “ordenado, seguro y pacífico” hasta la fecha de los comicios.

“El respeto a la independencia de las instituciones electorales debe ser demostrado inequívocamente por todas las fuerzas de la sociedad hondureña”, afirmó.



Finalmente, insistió en que todos los hondureños habilitados para votar deben poder participar “libres de temor y en plena libertad” en este ejercicio fundamental de la democracia.