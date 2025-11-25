Maletas electorales salen de Tegucigalpa con destino a Olancho

A primeras horas de este martes 25 de noviembre salieron del Centro Logístico Nacional (CLE) en Tegucigalpa más de 1,100 maletas electorales con rumbo al departamento de Olancho

    Se informó que el proceso está siendo custodiado por las Fuerzas Armadas de Honduras.

Olancho, Honduras.

A pocos días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa avanzando de manera constante en la organización y el envío del material electoral a nivel nacional.

A primeras horas de este martes 25 de noviembre, alrededor de las 5:40 de la mañana, salieron del Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa más de 1,100 maletas electorales con rumbo al departamento de Olancho.

Material electoral llega a San Pedro Sula bajo fuerte resguardo militar

Las maletas electorales partieron acompañadas de los dispositivos tecnológicos, después de problemas en la adjudicación de los mismos; sin embargo, se confirmó su arribo a las 2:00 de la madrugada del lunes.

El proceso está siendo custodiado por las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Se prevé que el material electoral sea recibido en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en Juticalpa, el cual servirá como centro de acopio del material electoral del departamento de Olancho.

Según el cronograma oficial, más del 60% de las maletas ya fueron despachadas a los departamentos programados en los primeros días de envío.

CNE acelera envíos y prepara maletas electorales para Francisco Morazán

Hasta el lunes 24 de noviembre, el CNE había concluido el despacho hacia 11 departamentos, además del material correspondiente al voto en el extranjero.

Entre las zonas abastecidas se encuentran Atlántida, Ocotepeque, Colón, Yoro, Copán, Lempira, Intibucá, Cortés, Gracias a Dios, Islas de la Bahía y Santa Bárbara. También ya se enviaron las 15 maletas destinadas a Estados Unidos.

