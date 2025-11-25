Maletas electorales salen de Tegucigalpa con destino a Olancho

Olancho, Honduras.

A pocos días de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa avanzando de manera constante en la organización y el envío del material electoral a nivel nacional. A primeras horas de este martes 25 de noviembre, alrededor de las 5:40 de la mañana, salieron del Centro Logístico Electoral (CLE) en Tegucigalpa más de 1,100 maletas electorales con rumbo al departamento de Olancho.

Las maletas electorales partieron acompañadas de los dispositivos tecnológicos, después de problemas en la adjudicación de los mismos; sin embargo, se confirmó su arribo a las 2:00 de la madrugada del lunes. El proceso está siendo custodiado por las autoridades de las Fuerzas Armadas de Honduras. Se prevé que el material electoral sea recibido en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en Juticalpa, el cual servirá como centro de acopio del material electoral del departamento de Olancho. Según el cronograma oficial, más del 60% de las maletas ya fueron despachadas a los departamentos programados en los primeros días de envío.