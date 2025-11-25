Retrasos en habilitación de biométricos ponen en riesgo entrega para Francisco Morazán

El retraso en la habilitación de biométricos y en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares pone en riesgo la entrega del material electoral para Francisco Morazán

  • Retrasos en habilitación de biométricos ponen en riesgo entrega para Francisco Morazán

    Los equipos biométricos asignados a Francisco Morazán siguen pendientes de habilitación total a escasos días de las elecciones.

     Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

A pocos días de las elecciones generales, persisten retrasos en la habilitación de los aparatos biométricos destinados al departamento de Francisco Morazán, debido a trabas administrativas dentro del Centro Logístico Electoral (CLE).

Según información conocida por este rotativo, parte del atraso responde a que una integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha firmado las solicitudes tecnológicas necesarias para continuar con el proceso.

Elecciones en Honduras 2025: últimos avances del proceso electoral

Fuentes vinculadas al proyecto detallaron que la funcionaria mantiene pendiente la autorización de 1,200 tarjetas SIM para los dispositivos móviles, requisito indispensable para la operación de los equipos que verifican la identidad de los votantes y ayudan a evitar la duplicidad del sufragio.

Francisco Morazán, la segunda carga electoral más grande del país, requiere un total de 2,750 equipos. Sin la firma correspondiente, el alistamiento continúa detenido y la entrega a los centros de votación sigue en riesgo.

Además del retraso en los biométricos, también se reporta demora en los ajustes del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Un sector del partido de gobierno representado en el CNE, según trascendió, no ha avalado los avances presentados en los proyectos de biometría y transmisión de datos.

Embajada de EEUU en Honduras alerta a sus ciudadanos por posibles disturbios electorales

La fuente consultada mencionó igualmente desorden en las operaciones del CLE, con problemas en el alistamiento de las maletas electorales y escasez de etiquetas RFID (Identificación por radiofrecuencia) para el control del material y los equipos.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más