Retrasos en habilitación de biométricos ponen en riesgo entrega para Francisco Morazán

Tegucigalpa, Honduras

Según información conocida por este rotativo, parte del atraso responde a que una integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha firmado las solicitudes tecnológicas necesarias para continuar con el proceso.

A pocos días de las elecciones generales, persisten retrasos en la habilitación de los aparatos biométricos destinados al departamento de Francisco Morazán, debido a trabas administrativas dentro del Centro Logístico Electoral (CLE).

Fuentes vinculadas al proyecto detallaron que la funcionaria mantiene pendiente la autorización de 1,200 tarjetas SIM para los dispositivos móviles, requisito indispensable para la operación de los equipos que verifican la identidad de los votantes y ayudan a evitar la duplicidad del sufragio.

Francisco Morazán, la segunda carga electoral más grande del país, requiere un total de 2,750 equipos. Sin la firma correspondiente, el alistamiento continúa detenido y la entrega a los centros de votación sigue en riesgo.

Además del retraso en los biométricos, también se reporta demora en los ajustes del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep). Un sector del partido de gobierno representado en el CNE, según trascendió, no ha avalado los avances presentados en los proyectos de biometría y transmisión de datos.