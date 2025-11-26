Conozca el centro que graduó 239 niños con retos especiales en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El año lectivo finalizó el Instituto Municipal de Educación Especial (IMDEE), y 239 niños con capacidades especiales se graduaron en una emotiva ceremonia. No solo terminaron un logro académico, también fue un logro para los padres de familia y el personal del instituto, quienes vieron coronado el esfuerzo diario en la formación integral de sus estudiantes. Los pequeños que se graduaron tienen capacidades especiales como Síndrome de Down, problemas de aprendizaje, auditivos, trastornos emocionales, retardo mental leve y moderado y autismo. “Ustedes han mostrado perseverancia, valentía, creatividad y fuerza que nos inspira, hoy aplaudimos también lo que nos enseñaron, estamos muy orgullosos de ustedes por ser auténticos, valientes y maravillosos” dijo Kathya Amador, gerente de Desarrollo Socioeconómico, al dirigirse a los graduandos. Durante la graduación se desarrolló una agenda especial para entregar los diplomas de graduación a los infantes, así como reconocimientos a las personas que han apoyado al IMDEE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En los actos de clausura del año escolar, el personal docente y padres de familia, destacaron el respaldo que han recibido por parte de las autoridades municipales. “Es un momento alegre para nosotros continuar con la preparación de sus hijos, la Municipalidad seguirá invirtiendo en educación, se mejorarán aún más las instalaciones del IMDEE, con mi esposa tenemos un llamado especial por la niñez, sobre todo por sus hijos, así que es un gozo compartir con ustedes”, dijo el alcalde Roberto Contreras.

Atención especial

Y es que el Imdee es un centro educativo especial. Los niños que tienen discapacidades auditivas, cognitivas, trastorno del espectro autista, retraso sicomotor, o han sufrido derrames y tienen problemas de memoria, son atendidos allí donde reciben una formación integral y personalizada. El trabajo del personal es grande al estimular el desarrollo socio-afectivo, cognoscitivo y psicomotor de los estudiantes para que tengan una mejor calidad educativa y de vida.

La institución tiene más de 32 años ayudando y formando a niños y jóvenes, no solo de San Pedro Sula, sino de diferentes regiones del país. Está ubicada en la colonia Gran Villa, 10ª calle, 16ª y 17ª avenida, contiguo a la Teletón. Mientras que en el otro espacio al que le llaman Imdee vocacional, reciben a los jóvenes de 14 a 18 años, sin emb Los niños que tienen discapacidades auditivas, cognitivas, trastorno del espectro autista, retraso sicomotor, o han sufrido derrames y tienen problemas de memoria, son atendidos en el Instituto Municipal de Educación Especial (Imdee) en donde reciben una formación integral y personalizada. En este centro de formación, los maestros favorecen y estimulan el desarrollo socio-afectivo, cognoscitivo y psicomotor de los estudiantes para que tengan una mejor calidad educativa y de vida.