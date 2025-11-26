Cede muro en pleno centro de SPS y derriba postes de alumbrado eléctrico

San Pedro Sula, Honduras

Un completo caos se vive en pleno centro de la ciudad industrial luego que un muro colapsara y derriba varios postes del tendido eléctrico.

El hecho ocurrió en la 4 calle entre la 1 y 2 avenidas sureste, una vía bien transitada desde tempranas horas y donde se ubican varios negocios, pero en estos momentos no se puede pasar por el lugar.

Los comerciantes de la zona explicaron que todo pasó en horas de la madrugada, cuando una parte del muro cedió. “Ya había una construcción en proceso y la parte del muro que estaba aún en pie cedió” explicaron.

En la 4 calle del centro hay muchos comercios y es muy transitada, por lo que hacen un llamado al personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), empresas de cable, municipalidad y policía para que procedan a trabajar y evitar una tragedia mayor.