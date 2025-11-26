  1. Inicio
  2. · San Pedro

Cede muro en pleno centro de SPS y derriba postes de alumbrado eléctrico

No hay paso por la 4 calle entre la 1 y 2 avenidas en el sector sureste de la ciudad, una vía muy transitada y de comercio

  • 26 de noviembre de 2025 a las 06:41 -
  • Lisseth García
Cede muro en pleno centro de SPS y derriba postes de alumbrado eléctrico

Así quedó la 4 calle entre 1 y 2 avenidas en el centro. No hay paso, piden utilizar vías alternas.

Lisseth Garcia
San Pedro Sula, Honduras

Un completo caos se vive en pleno centro de la ciudad industrial luego que un muro colapsara y derriba varios postes del tendido eléctrico.

El hecho ocurrió en la 4 calle entre la 1 y 2 avenidas sureste, una vía bien transitada desde tempranas horas y donde se ubican varios negocios, pero en estos momentos no se puede pasar por el lugar.

Los comerciantes de la zona explicaron que todo pasó en horas de la madrugada, cuando una parte del muro cedió. “Ya había una construcción en proceso y la parte del muro que estaba aún en pie cedió” explicaron.

En la 4 calle del centro hay muchos comercios y es muy transitada, por lo que hacen un llamado al personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), empresas de cable, municipalidad y policía para que procedan a trabajar y evitar una tragedia mayor.

El alcalde Roberto Contreras ya se hizo presente al lugar donde ocurrió el incidente.

El alcalde Roberto Contreras ya se hizo presente al lugar donde ocurrió el incidente.

 (Lisseth Garcia)

La presidenta de Sincosih, Claudia Pineda, explicó que es importante que se ponga mano para levantar los postes y evitar que se genere un problema mayor.

"Eso ocurrió en la madrugada y es una calle donde hay mucho comercio, estaban construyendo o remodelando locales en esa zona" dijo.

El alcalde Roberto Contreras llegó al lugar afectado para proceder a atender la situación.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias