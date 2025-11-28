Largas filas en San Pedro Sula para reclamar el DNI antes de las elecciones

San Pedro Sula, Cortés

Los sampedranos esperaron hasta última hora para reclamar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y poder ejercer su voto este domingo 30 de noviembre. Abarrotadas amanecieron las oficinas del Registro Nacional de las Personas (RNP) en San Pedro Sula, específicamente en una plaza ubicada en el bulevar del Este, donde ciudadanos formaron extensas filas, algunos desde la noche anterior.

Aunque las oficinas abren a partir de las 8:00 a.m., decenas de personas —entre jóvenes y adultos— aguardaban en las afueras de las instalaciones para reclamar su identificación. "Que vengan luego a reclamar esas identidades, que las ocupamos, necesitamos ir a trabajar; aquí es pura pérdida de tiempo", dijo Fausto Gámez, quien comentó que perdió su DNI en un asalto y tramitó el documento hace tres semanas. Otro ciudadano comentó que es su primera vez tramitando el documento y lo calificó como una experiencia "sofocante" por la larga espera. Las autoridades del RNP informaron que más de 17,000 DNI están listos para ser retirados en las tres oficinas de San Pedro Sula. Maritza Somoza, registradora civil, hizo un llamado a la población que solicitó renovación o reposición a acercarse a los puntos de entrega indicados al momento del trámite, ya que la acumulación de documentos continúa creciendo a pesar de que diariamente se entregan cientos de ellos.