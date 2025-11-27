¿Cuáles son los municipios considerados bastiones electorales?

El mapa anterior muestra de forma general cómo se distribuye la carga electoral por departamento, pero al analizar los registros en los 298 municipios se puede apreciar cuáles son los bastiones electorales estratégicos.El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/resultados-elecciones-honduras-2021-cne-mapas-graficos-NK28004559" target="_blank">Distrito Central, en Francisco Morazán,</a> y San Pedro Sula, en Cortés, concentran el 21% del total de votantes.En la lista también sobresalen ciudades como La Ceiba, Olanchito y Yoro, así como varios municipios de Cortés, el departamento que en las elecciones primarias el Partido Liberal arrasó con los votos en comparación con otras fuerzas políticas.Este mapa muestra la distribución de la carga electoral en cada municipio de Honduras, evidenciando como algunas ciudades son pilares importantes para <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/opinion/columnas/gane-las-elecciones-ahora-que-hago-HK28223260" target="_blank">ganar una elección</a>.