Hay municipios que históricamente han sido claves en los procesos electorales y el 30 de noviembre no serán la excepción. El CNE informó que más de 6.5 millones de hondureños podrán votar

¿Cuáles son los municipios considerados bastiones electorales?

Solo Francisco Morazán y Cortés concentran el 21% del total de los votantes a nivel nacional y en Estados Unidos, según los registros del CNE.

  • 27 de noviembre de 2025 a las 14:47 /
  • Haydi Carrasco
Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que más de 6.5 millones de ciudadanos podrán ejercer el sufragio este domingo 30 de noviembre en Honduras y Estados Unidos.

Los registros muestran que Cortés y Francisco Morazán siguen siendo los departamentos con más carga electoral, acumulando el 21% del total de electores a nivel nacional.

Sin embargo, también hay otros departamentos con un importante número de votantes, por lo que son puntos estratégicos para los partidos políticos que buscan ganar adeptos. Por ejemplo, en Yoro hay más de 400 mil electores, en Atlántida suman un poco más de 300 mil, Comayagua tiene más de 350 mil, mientras que Olancho contabiliza más de 358 mil.

En otros sitios el voto no deja de ser menos importante, sin embargo, la carga electoral, es decir, el número de personas que cumplen con las condiciones para ejercer el sufragio, son menores.

El siguiente mapa muestra la distribución del voto por departamento. A mayor tamaño del círculo, significa que más electores hay.

El mapa anterior muestra de forma general cómo se distribuye la carga electoral por departamento, pero al analizar los registros en los 298 municipios se puede apreciar cuáles son los bastiones electorales estratégicos.

El Distrito Central, en Francisco Morazán, y San Pedro Sula, en Cortés, concentran el 21% del total de votantes.

En la lista también sobresalen ciudades como La Ceiba, Olanchito y Yoro, así como varios municipios de Cortés, el departamento que en las elecciones primarias el Partido Liberal arrasó con los votos en comparación con otras fuerzas políticas.

Este mapa muestra la distribución de la carga electoral en cada municipio de Honduras, evidenciando como algunas ciudades son pilares importantes para ganar una elección.

