¿Cuáles son los municipios considerados bastiones electorales?

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que más de 6.5 millones de ciudadanos podrán ejercer el sufragio este domingo 30 de noviembre en Honduras y Estados Unidos.

Los registros muestran que Cortés y Francisco Morazán siguen siendo los departamentos con más carga electoral, acumulando el 21% del total de electores a nivel nacional.

Sin embargo, también hay otros departamentos con un importante número de votantes, por lo que son puntos estratégicos para los partidos políticos que buscan ganar adeptos. Por ejemplo, en Yoro hay más de 400 mil electores, en Atlántida suman un poco más de 300 mil, Comayagua tiene más de 350 mil, mientras que Olancho contabiliza más de 358 mil.

En otros sitios el voto no deja de ser menos importante, sin embargo, la carga electoral, es decir, el número de personas que cumplen con las condiciones para ejercer el sufragio, son menores.

El siguiente mapa muestra la distribución del voto por departamento. A mayor tamaño del círculo, significa que más electores hay.