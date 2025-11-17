Gané las elecciones... ¿ahora qué hago?

En Honduras, los partidos concentran sus energías en conquistar el poder, con estrategias coyunturales, mediáticas y confrontativas. Sin embargo, una vez pasada la euforia electoral, muchos Gobiernos entran en funciones sin una hoja de ruta ni equipos listos.

Para evitar atrasos que en nada benefician, es sensato que cada campaña política elabore un organigrama estatal y defina áreas claves con líderes potenciales.

Hay que construir una estructura de trabajo que diseñe políticas públicas viables, evalúe su viabilidad legal y financiera, y cuente con personas técnicamente preparadas para asumir responsabilidades desde el primer día.

Además, es fundamental que los equipos se reúnan, discutan propuestas y definan prioridades. Sin coordinación, se cae en improvisación y frustración.

La ciudadanía hondureña, más crítica y exigente, valoraría positivamente un enfoque como este. Mostrar desde la campaña experiencia, visión y planificación genera confianza. En lugar de limitarse a promesas abstractas, se trata de presentar planes concretos y responsables visibles.

Es aconsejable que los partidos elaboren un plan claro para los primeros 100 días de gobierno. Esta herramienta permite fijar metas inmediatas y mostrar rumbo y compromiso. Pero un plan así solo funciona si fue bien planificado y hay un equipo capaz.

Gobernar requiere mucho más que ganar elecciones. Implica prepararse, entender el Estado, rodearse de gente capaz y tener visión de país.

Es urgente que haya una cultura política más profesional y menos improvisada.