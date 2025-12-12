Ministro de Defensa de Venezuela dice que confiscación de buque viola derecho internacional

Caracas, Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este viernes que la confiscación de un buque cargado con crudo venezolano por parte de fuerzas estadounidenses, frente a las costas del país suramericano, constituye una "violación flagrante" al derecho internacional, a la libre navegación y el libre comercio.

Durante un evento por el 47 aniversario del Comando de Defensa Aeroespacial, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el militar afirmó que el buque "petrolero, mercante, civil", transportaba petróleo venezolano "para otros mercados internacionales" y fue interceptado en el Caribe, "ya saliendo al (océano) Atlántico".

"Esto constituye una violación flagrante al derecho internacional, a la carta de las Naciones Unidas, una violación al derecho a la libre navegación, una violación al libre comercio", afirmó.

En este sentido, cuestionó la política exterior del Gobierno de Estados Unidos y aseguró que pretende "dominar" a los países de la región.