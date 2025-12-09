Gobierno de Maduro afirma que el país se defenderá “con armas”

Caracas, Venezuela.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que la determinación de luchar por la libertad del país suramericano, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, está reforzada "con armas".

"Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria", dijo el funcionario en un acto por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.

Padrino López sostuvo que era necesario ese acto para recordar que la idea de patria e independencia está "vigente como nunca".

"Nunca antes habíamos estado tan unidos y tan cohesionados en esa idea", añadió.

El titular de Defensa aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido "dignamente" ante las "amenazas" de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico pero que Caracas considera se trata de un plan para cambiar de Gobierno.

Además, indicó que la FANB tiene un plan rector que es pertinente con esta "nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano".

Este martes, el jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que "con absoluta certeza" Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar en el contexto de tensiones con Estados Unidos.