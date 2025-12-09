Irán respalda a Venezuela ante "provocaciones hostiles" de EEUU

Teherán, Irán.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien le reiteró su apoyo ante las "provocaciones hostiles" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el Caribe, informó este martes la Cancillería del país suramericano.

Pezeshkian, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, señaló que todas las "provocaciones hostiles" violan los principios del derecho internacional y constituyen un "precedente peligroso" para los pueblos del mundo.

"Irán reiteró su voluntad de estar al lado de Venezuela, expresando plena solidaridad y apoyo incondicional", reza el texto.

Además, el mandatario iraní subrayó su convicción de que el próximo año será propicio para continuar trabajando en el "desarrollo exitoso" de la cooperación y alianza estratégica entre ambos países.

Por su parte, Maduro agradeció la llamada telefónica y transmitió un mensaje de solidaridad y afecto al pueblo iraní.

También reafirmó la cooperación entre ambas naciones que, aseguró, se encuentra en su mejor momento.

Estados Unidos mantiene, desde finales de agosto, un despliegue militar en el mar Caribe, cerca a aguas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una amenaza que busca propiciar un cambio de Gobierno.

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en las últimas semanas luego de que la autoridad aérea estadounidense pidiera "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que generó una ola de suspensiones de vuelos hacia y desde el país suramericano.