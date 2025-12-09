  1. Inicio
Trump dice que Maduro tiene los "días contados"

El mandatario estadounidense no descarta una invasión terrestre en Venezuela.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 10:01 -
  • Agencia EFE
Trump dice que Maduro tiene los días contados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), advierte a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

EFE/Shawn Thew / Rayner Pena R
Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

"Sus días están contados", declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

"No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?", señaló.

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar sin precedentes en la región con el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de "narcoterroristas".

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

EEUU revisa planes de Machado para la salida de Maduro de Venezuela, según el Post

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico. EFE

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
