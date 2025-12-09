Trump dice que Maduro tiene los "días contados"

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días "contados" y no descartó una posible invasión terrestre a Venezuela.

"Sus días están contados", declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El presidente evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

"No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?", señaló.