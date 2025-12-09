Japón en alerta por posible “megaterremoto” tras fuerte sismo

Tokio, Japón.

Las autoridades de Japón emitieron este martes una alerta por la posibilidad de que se produzca un nuevo terremoto de importancia en los próximos días en el norte del país, que a última hora del lunes se vio azotado por un sismo de magnitud 7,5 que dejó al menos siete heridos y provocó una alerta por tsunami.

La alerta permanecerá vigente durante una semana en las regiones norteñas de Hokkaido y Sanriku, advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), llamando a la población residente en esas zonas a extremar las precauciones.

El temblor se produjo a las 23:15 hora local del lunes (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, según la JMA. El organismo gubernamental revisó a 7,5 la magnitud del sismo, tras fijarla inicialmente en 7,6.

La primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó en una rueda de prensa que al menos siete personas resultaron heridas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori.

"Por el momento, hemos recibido información de que siete personas fueron heridas, pero continuamos recabando información sobre los daños y víctimas", dijo Takaichi.

Según la agencia de noticias local Kyodo, dos personas resultaron heridas por caídas derivadas del seísmo en Hokkaido, la isla más septentrional del territorio. La cadena pública NHK informó por su parte que seis personas resultaron heridas en Aomori.