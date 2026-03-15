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Bota de Oro 2026: Mbappé sufre revés y goleador se destapa con triplete: la tabla

La Bota de Oro 2025-26 se le está escapando a Mbappé y el líder es una máquina de hacer goles.

Bota de Oro 2026: Mbappé sufre revés y goleador se destapa con triplete: la tabla
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Kylian Mbappé se está quedando rezagado en la lucha por la Bota de Oro 2025-2026: así marcha la clasificación por el goleador de las ligas europeas, con un líder en solitario y el delantero que se lució con un hat-trick.
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Raphinha (Barcelona) - El delantero brasileño se lució con un hat-trick en la paliza del Barça 5-2 sobre el Sevilla y llegó a 11 goles en la Liga Española, sumando 22 puntos.
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16º - Ante Budimir (Osasuna) 13 goles / 26 puntos.
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15º - João Pedro (Chelsea) 14 goles / 28 puntos.
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14º - Lautaro Martínez (Inter de Milán) 14 goles / 28 puntos.
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13º - Lamine Yamal (Barcelona) 14 goles / 28 puntos.
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12º - Antoine Semenyo (Manchester City) 15 goles / 30 puntos.
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12º - Luis Díaz (Bayern Múnich) 15 goles / 30 puntos.
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11º - Mason Greenwood (Olympique de Marsella) 15 goles / 30 puntos.
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10º - Vangelis Pavlidis (SL Benfica) 21 goles / 31.5 puntos.
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9º - Paul Onuachu (Trabzonspor) 21 goles / 31.5 puntos.
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8º - Deniz Undav (VfB Stuttgart) 16 goles / 32 puntos.
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7º - Ayase Ueda (Feyenoord) 22 goles / 33 puntos. El delantero japonés marcó un doblete este domingo en el triunfo (2-1) sobre Excelsior Rotterdam en la Liga holandesa.
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6º - Luis Suárez (Sporting de Lisboa) 23 goles / 34.5 puntos.
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5º - Igor Thiago (Brentford) 18 goles /36 puntos.
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4º - Vedat Muriqi (RCD Mallorca) 18 goles /36 puntos.
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3º - Erling Haaland (Manchester City) 22 goles / 44 puntos.
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2º - Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 goles /46 puntos. La lesión de rodilla le sigue pasando factura al delantero francés, que lleva desde el 8 de febrero sin marcar un gol con la camiseta del Real Madrid.
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El hecho de no poder participar en los encuentros que se presentan le está perjudicando a Mbappé en su carrera por revalidar la Bota de Oro que logró el año pasado. El goleador se recupera de unas molestias en la rodilla izquierda y se estima que podría ver minutos en la vuelta contra Manchester City por la Champions.
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1º - Harry Kane (Bayern de Múnich) 30 goles / 60 puntos. El delantero inglés lidera la clasificación, pese a no marcar este fin de semana. Tiene una buena ventaja.
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