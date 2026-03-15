Diputado hondureño lucha por su vida y necesita un corazón artificial

San Pedro Sula, Honduras

A sus 38 años, el diputado por Lempira Octavio Morales Bonilla libra una de las batallas más difíciles de su vida: sobrevivir a una grave enfermedad cardíaca.

Lo que comenzó como cansancio y dificultad para respirar terminó por deteriorar su salud hasta ponerlo al borde de la muerte y obligarlo a depender de un “corazón artificial”, un dispositivo cuyo costo supera los 12 millones de lempiras.

Internado en un hospital de México, el parlamentario espera la cirugía y colocarle el dispositivo que podría salvarle la vida, mientras su familia gestiona apoyo y solidaridad para reunir los recursos necesarios.

El camino hacia ese dispositivo médico ha sido largo. Meses de sufrimiento, gastos y esfuerzos han marcado la lucha de Morales Bonilla y su familia, que aseguran mantener la fe en que el procedimiento tendrá éxito.

Morales Bonilla nació y creció en el municipio de Gualcinse, Lempira, en el seno de una familia trabajadora. Quedó huérfano de padre cuando aún era joven, luego de que un problema cardíaco terminara con la vida de su progenitor, sin imaginar que décadas después enfrentaría una condición similar.

Años más tarde, la familia volvió a vivir una pérdida: una de sus hermanas falleció a causa del lupus.

Estas experiencias marcaron su vida. Con el paso del tiempo se convirtió en un comerciante reconocido en la zona y, junto a su madre, Gladys Bonilla, recorría distintos municipios en el sur de Lempira vendiendo productos.

Fue en esa etapa cuando conoció a Lesbia Solórzano, quien llegó al municipio para realizar su servicio social como enfermera hace 16 años. La relación se consolidó y posteriormente contrajeron matrimonio. De esa unión nacieron dos hijos, hoy de 14 y 6 años.

Durante varios años la vida familiar y laboral transcurrió con normalidad. Sin embargo, hace aproximadamente una década Morales Bonilla comenzó a experimentar cansancio constante y problemas para respirar.

A pesar de los síntomas continuó trabajando y, motivado por su contacto con la población, decidió incursionar en la política. Primero aspiró a la alcaldía de su municipio, sin éxito, y posteriormente fue electo regidor durante dos periodos.