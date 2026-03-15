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Pichichi Liga Española: Raphinha anota hat-trick e impensado jugador intimida a Mbappé

Sorpresa en la lucha por el título de goleo del fútbol español.

Pichichi Liga Española: Raphinha anota hat-trick e impensado jugador intimida a Mbappé
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. Le respiran de cerca a Mbappé .
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Vinicius - Se volvió a ir en blanco en el triunfo del Real Madrid sobre Elche en el Bernabéu (4-1) y continúa con 9 goles y 6 asistencias en 27 partidos disputados de LaLiga.

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Alexander Sorloth - Atlético de Madrid le ganó por la mínima al Getafe en el Metropolitano (1-0), pero el punta noruego no pudo marcar y suma 10 dianas en el torneo.

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Jorge De Frutos - Con 10 tantos y 1 asistencia en 25 compromisos, se ha convertido en la gran figura del Rayo Vallecano esta temporada.

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Borja Iglesias - El 'Panda' lleva 11 festejos con la camiseta del Celta de Vigo: siete goles por jugada colectiva, uno de cabeza y tres desde el punto penal.

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Robert Lewandowski - El delantero sigue sin poder mecer las redes y no pasa de los 11 tantos. Fue titular en el triunfo del Barcelona ante Sevilla en el Camp Nou (5-2), pero incapaz de sumarse a la fiesta de goles.

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Raphinha - El brasileño se llevó los reflectores en la paliza azulgrana sobre el Sevilla luego de firmar un hat-trick. Dos fueron desde el punto penal en los primeros 20 minutos de partido y otro con un zurdazo en el complemento.

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Con su hat trick ante Sevilla, el brasileño Raphinha que llegó a los 11 goles en el campeonato y registra tres asistencias en 19 apariciones.

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Mikel Oyarzabal - El capitán de la Real Sociedad cuenta con 12 goles .

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Ferran Torres - No tuvo minutos en la goleada del Barcelona sobre el Sevilla y se mantiene con 12 dianas y 1 asistencia en 26 compromisos.

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Ante Budimir - Delantero croata que ya tiene 13 dianas en la presente campaña con el Osasuna .

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Lamine Yamal - Pensando en la vuelta contra Newcastle en la Champions League, el técnico Hansi Flick no quiso arriesgarlo y el extremo zurdo comenzó en el banquillo, aunque disputó los últimos minutos ante el Sevilla. Lleva 14 goles en 23 partidos disputados y 10 asistencias.

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Vedat Muriqi del Mallorca es el segundo máximo goleador de la Liga española con 18 dianas.
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Vedat Muriqi - Delantero kosovar de 31 años de edad que milita en el Mallorca y es el impesado rival directo de Kylian Mbappé en la lucha por el Pichichi.

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1. Kylian Mbappé - El atacante francés se mantiene como el máximo goleador de la competencia con 23 tantos en 23 partidos disputados con el Real Madrid, sin mencionar que tiene cuatro asistencias.
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Kylian Mbappé continúa siendo el gran protagonista de la carrera por el Trofeo Pichichi, incluso enfrentando un difícil tramo por lesión. El delantero francés del Real Madrid CF ha demostrado estar varios pasos por delante de sus perseguidores en la tabla de máximos goleadores, a pesar de haberse visto obligado a perderse varios compromisos por una dolencia en la rodilla.
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