¿Quiénes asisten y quiénes no a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025?

Oslo, Noruega

Lista actualizada de invitados y ausencias en la ceremonia del Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado en Oslo: mandatarios, familiares, líderes regionales y la incertidumbre sobre la presencia de la propia galardonada. La ceremonia del Nobel de la Paz 2025, que reconoce a la líder opositora venezolana María Corina Machado, ha generado un interés internacional inusitado por la lista de asistentes y las dudas sobre la presencia de la propia laureada por motivos de seguridad. Machado, la séptima personalidad latinoamericana en conseguirlo, recibirá este miércoles 10 de diciembre el Nobel de la Paz en Oslo, en un programa de actos que arranca ya desde el martes y para el que la política, que vive en paradero desconocido en su país, ha confirmado su presencia. El Instituto Nobel de Oslo informó el sábado de que la propia Machado había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega. El jefe del Comité Nobel de la Paz, Jørgen Watne Frydnes, había calificado el viaje de "peligroso" por las posibles represalias del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, e insistido en la importancia de garantizar la seguridad de Machado y de que esta pueda regresar después a Venezuela. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Rueda de prensa y cena con el Comité Nobel

El programa oficial de actos se abre el martes con la tradicional rueda de prensa del ganador en el Instituto del Nobel de la Paz, el mismo lugar donde cada año se difunde el fallo del premio. Finalizada la comparecencia, de unos 45 minutos de duración, Machado se reunirá brevemente en una sala del instituto con los miembros del Comité Nobel Noruego -formado por cinco personas nombradas por el Parlamento de ese país nórdico cada seis años, y firmará en el libro de invitados. El Comité Nobel homenajeará luego a Machado con una cena en el céntrico Grand Hotel. Antes de recibir el premio en el Ayuntamiento, a pocos metros de allí, Machado participará en un acto organizado por la ONG Save the Children, un espectáculo hecho por los propios niños, que este año tendrá como novedad que se celebrará en el exterior del Centro Nobel para la Paz y no dentro. Todos los escolares de séptimo curso de Oslo han sido invitados a formar parte de la audiencia, y la princesa Ingrid Alexandra, primogénita del heredero Haakon, estará presente. En el escenario se instalará también una pantalla gigante, en la que se podrá seguir luego la ceremonia.

¿Quiénes asistirán a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025?

La ceremonia comenzará a las 13.00 (hora local de Oslo) en el Ayuntamiento de Oslo, escenario de la entrega del Nobel de la Paz desde hace cuatro décadas. Alrededor de mil personas están invitadas a la ceremonia, presidida por la familia real noruega -los reyes Harald V y Sonia, los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit e Ingrid Alexandra- y a la que también acudirán miembros del Gobierno noruego, diputados, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Según ha confirmado a la televisión pública noruega NRK Ana Corina Sosa, hija de Machado, ella y sus dos hermanos, además de su abuela, estarán en la ceremonia, en la que se sabe que la pianista venezolana Gabriela Montero, invitada por la galardonada, interpretará una de sus canciones favoritas, "Mi Querencia", de Simón Díaz. Los presidentes latinoamericanos: José Raúl Mulino, de Panamá; Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador, y Santiago Peña, de Paraguay, confirmaron su asistencia a la entrega del Nobel de la Paz 2025. En contraste, Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, no asistirá a la ceremonia. De acuerdo con medios dominicanos, el jefe de Estado mantendrá su agenda de país. Asimismo, ningún representante del cuestionado gobierno venezolano, dirigido por Nicolás Maduro, forma parte de la lista de invitados al evento. El líder del Comité Nobel pronunciará el primer discurso y llamará luego a Machado al estrado para recibir el diploma acreditativo del premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares- y la medalla correspondiente, antes de que ella lea su discurso de aceptación. De 6,6 centímetros de diámetro y 196 gramos de peso, grabada en oro colombiano, la "medalla Nobel" se entrega desde hace 120 años. El diseño original es del artista noruego Gustav Vigeland y tiene un doble motivo: en su anverso, un retrato del magnate sueco Alfred Nobel, creador de los premios; en su reverso, tres hombres desnudos agarrados por los hombros en un gesto de hermandad. En la medalla también figura la inscripción en latín: Pro pace et fraternitate gentium (Por la paz y la fraternidad entre los pueblos).

Procesión con antorchas y banquete