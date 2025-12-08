¿Cuándo y a qué hora es la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a Maria Corina Machado?

Oslo, Noruega

La opositora venezolana María Corina Machado recibirá este miércoles (10 de diciembre) el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, convirtiéndose así en la séptima personalidad latinoamericana en obtener este reconocimiento. Machado, actualmente en paradero desconocido en Venezuela, confirmó al Instituto Nobel su presencia en la capital noruega pese a que el viaje ha sido calificado de “peligroso” por el Comité Nobel ante posibles represalias del Gobierno de Nicolás Maduro.

Agenda del Premio Nobel de la Paz

El programa oficial comienza el martes 9 de diciembre con la tradicional rueda de prensa en el Instituto Nobel, seguida de una reunión privada con el Comité y una cena en el Grand Hotel. El miércoles 10 de diciembre se desarrollará la celebración del Premio de la Paz del Pueblo de 12:30 a 17:45 hora de Oslo. A continuación la hora en otros países:

- 5:30 a. m. – 10:45 a. m. en Honduras

- 6:30 a. m. – 11:45 a. m. en Colombia, Perú y Ecuador

- 7:30 a. m. – 12:45 p. m. en Venezuela y Bolivia

8:30 a. m. – 1:45 p. m. en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil Además, la Plaza del Ayuntamiento de Oslo será el escenario de conciertos, conversatorios y proyecciones especiales, incluida la transmisión en pantalla gigante de la ceremonia oficial del Nobel de la Paz. Esta será además la primera edición de este evento completamente abierto al público, pensado para acercar las celebraciones a la ciudadanía.

La pianista venezolana Gabriela Montero interpretará “Mi Querencia”, una de las canciones favoritas de la galardonada. Tras recibir el diploma y la medalla Nobel, Machado pronunciará su discurso de aceptación. La jornada concluirá con la tradicional procesión de antorchas por el centro de Oslo y una cena de gala en el Grand Hotel. El jueves, Machado visitará el Parlamento noruego, se reunirá con el primer ministro Jonas Gahr Store y asistirá a la inauguración de la exhibición anual del Centro Nobel para la Paz.

¿Cuándo y a qué hora se entregará el Nobel de la Paz?