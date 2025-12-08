  1. Inicio
Diosdado Cabello dice que Nobel de la Paz es "una subasta"

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se refirió al premio a 2 días de ser entregado a María Corina Machado.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 13:44 -
  • Agencia EFE
Caracas, Venezuela

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el Premio Nobel de la Paz es "una subasta" que se otorga "al mejor postor", cuando faltan dos días para la ceremonia en la que será entregado este reconocimiento en Oslo a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado.

"Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta", afirmó el también ministro de Interior durante la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Revisa quiénes han sido los premios nobel de la Paz y ahí obtendrás la respuesta. No hay mucho que buscar", agregó.

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Aseguró que ya el chavismo "tiene el mejor de los premios" que, dijo, es "el pueblo" y "la tranquilidad" en la que viven, mientras que -subrayó- hay "gente que esta muy brava" porque no recibió el Premio Nobel.

Consultado sobre la ceremonia del Nobel, prevista para este 10 de diciembre, Cabello afirmó que en Venezuela lo que habrá es "una gran marcha de los campesinos" para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, ocurrida en 1859 en el marco de la Guerra Federal venezolana. "Ese día, 10 de diciembre, estaremos nosotros marchando", subrayó.

(María Corina Machado.)

Pese a que se encuentra en la clandestinidad, se espera que Machado asista a la ceremonia de entrega en Oslo, una presencia confirmada el fin de semana por el Instituto Nobel noruego, que no dio mayores detalles sobre su posible salida de Venezuela por razones de seguridad.

Presidentes de Ecuador, Panamá y Paraguay asistirán a entrega de Nobel a Corina Machado

Mandatarios como el argentino Javier Milei y el paraguayo Santiago Peña tienen confirmada su participación en la ceremonia. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Oslo, donde se reunió con familiares de la dirigente opositora venezolana.

A la ceremonia del miércoles también está prevista la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de 2024.


