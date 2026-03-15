Matan a dos hombres en La Ceiba; Policía captura a sospechoso

La Ceiba, Honduras

En una rápida respuesta operativa, la Policía capturó este domingo a un hombre de 31 años, señalado como el principal sospechoso de darle muerte a dos personas durante la madrugada de este domingo en el barrio El Higuerito de La Ceiba, Atlántida.​ El detenido fue identificado como German David Martínez Suazo, originario de Guanaja, Islas de la Bahía.

Según las investigaciones preliminares, el doble crimen se habría originado tras una violenta riña bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con las declaraciones de Norman Velásquez, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, el ataque fue violento. Martínez Suazo le habría quitado la vida a su primera víctima lanzándole una pesada roca directamente al rostro, provocándole la muerte de forma instantánea.

Al segundo hombre lo hirió con un arma blanca (puñal) y, posteriormente, lanzó su cuerpo desde un puente hacia las aguas del estero.

Debido a que el segundo cadáver cayó al agua, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las labores de rescate para extraer los restos del estero.



Identificados preliminarmente