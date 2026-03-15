Matan a dos hombres en La Ceiba; Policía captura a sospechoso

En una rápida respuesta operativa, la Policía capturó este domingo a un hombre de 31 años, señalado como el principal sospechoso de darle muerte a dos personas durante la madrugada de este domingo en el barrio El Higuerito de La Ceiba, Atlántida.
El detenido fue identificado como German David Martínez Suazo, originario de Guanaja, Islas de la Bahía.
Según las investigaciones preliminares, el doble crimen se habría originado tras una violenta riña bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con las declaraciones de Norman Velásquez, portavoz de la Policía Nacional en la zona norte, el ataque fue violento. Martínez Suazo le habría quitado la vida a su primera víctima lanzándole una pesada roca directamente al rostro, provocándole la muerte de forma instantánea.
Al segundo hombre lo hirió con un arma blanca (puñal) y, posteriormente, lanzó su cuerpo desde un puente hacia las aguas del estero.
Debido a que el segundo cadáver cayó al agua, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las labores de rescate para extraer los restos del estero.
Identificados preliminarmente
Hasta el momento, las autoridades de Medicina Forense no han podido realizar una identificación legal completa, ya que ninguno de los fallecidos portaba documentos personales.
Sin embargo, vecinos del sector brindaron datos preliminares: uno de los fallecidos fue identificado únicamente como Rafael, alias "Billetón", quien laboraba como jardinero en la zona.
La segunda víctima era conocida en el sector por encontrarse en situación de indigencia.
"Se dice que fue una riña al calor de los tragos; el capturado les quitó la vida a uno con una roca y al otro con un puñal, para luego tirarlo desde el puente hacia el estero", detalló el portavoz Velásquez.
German David Martínez Suazo, ya ha sido puesto a la orden de la fiscalía de turno para iniciar el proceso legal por el delito de homicidio doble.