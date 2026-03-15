Desgarrador relato de Kenneth: perdió a su madre y hermanito el día de su cumpleaños

Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en el peor momento de su vida para el pequeño Kenneth Vásquez.
Este domingo 15 de marzo, mientras se dirigía con su familia hacia la playa en Omoa para festejar su cumpleaños, un accidente de tránsito le arrebató a su madre y a su hermanito.
El menor relató entre lágrimas cómo vivió la tragedia. “Justo hoy que cumplo 13 años se me muere mi mamita”, dijo Kenneth.
Las víctimas fueron identificadas como Ilda Ester Gutiérrez Vásquez y Kíver Alejandro Pineda Gutiérrez, ambos originarios de Arenales, Chinacla, en Marcala, La Paz.
La familia viajaba desde esa localidad hacia Omoa, Cortés, con la intención de celebrar el cumpleaños de Kenneth en la playa.
El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo en Potrerillos, cuando el conductor del bus “rapidito” perdió el control del volante, salió de la calzada y volcó sobre el pavimento.
Testigos del hecho aseguraron que la excesiva velocidad del vehículo fue la causa principal del volcamiento.
"No sé qué le pasó al conductor, yo creo que se durmió porque venía diciendo que tenía sueño", mencionó el pequeño Kenneth.
Varias personas lo auxiliaron mientras asimilaba la dolorosa pérdida de sus familiares en el accidente vial de este domingo en Potrerillos.
La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Los agentes deberán determinar las responsabilidades del conductor y las posibles sanciones derivadas de la imprudencia que causó la tragedia.