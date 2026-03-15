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Desgarrador relato de Kenneth: perdió a su madre y hermanito el día de su cumpleaños

La madre y el hermano de Kenneth Vásquez fallecieron este domingo en un trágico accidente de tránsito en Potrerillos, Cortés. Viajaban desde Marcala, La Paz, con destino a la playa en Omoa

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Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en el peor momento de su vida para el pequeño Kenneth Vásquez.
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Este domingo 15 de marzo, mientras se dirigía con su familia hacia la playa en Omoa para festejar su cumpleaños, un accidente de tránsito le arrebató a su madre y a su hermanito.
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El menor relató entre lágrimas cómo vivió la tragedia. “Justo hoy que cumplo 13 años se me muere mi mamita”, dijo Kenneth.

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Las víctimas fueron identificadas como Ilda Ester Gutiérrez Vásquez y Kíver Alejandro Pineda Gutiérrez, ambos originarios de Arenales, Chinacla, en Marcala, La Paz.
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La familia viajaba desde esa localidad hacia Omoa, Cortés, con la intención de celebrar el cumpleaños de Kenneth en la playa.
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El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo en Potrerillos, cuando el conductor del bus “rapidito” perdió el control del volante, salió de la calzada y volcó sobre el pavimento.

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Testigos del hecho aseguraron que la excesiva velocidad del vehículo fue la causa principal del volcamiento.
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"No sé qué le pasó al conductor, yo creo que se durmió porque venía diciendo que tenía sueño", mencionó el pequeño Kenneth.

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Varias personas lo auxiliaron mientras asimilaba la dolorosa pérdida de sus familiares en el accidente vial de este domingo en Potrerillos.

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La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se presentó en el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. Los agentes deberán determinar las responsabilidades del conductor y las posibles sanciones derivadas de la imprudencia que causó la tragedia.
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