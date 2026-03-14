Cae alias Greñas, presunto miembro de la pandilla 18 en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a un presunto miembro de la pandilla 18 en la aldea Lagunitas de Atima, en Santa Bárbara.

Se trata de un supuesto criminal conocido con el alias de Greñas, de 23 años de edad. Según la información policial, Greñas tiene cuatro años de formar parte de esa estructura criminal en el rango de "soldado".