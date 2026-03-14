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Cae alias Greñas, presunto miembro de la pandilla 18 en Santa Bárbara

Según la información policial, Greñas tiene cuatro años de formar parte de esa estructura criminal

Cae alias Greñas, presunto miembro de la pandilla 18 en Santa Bárbara

Alias Greñas tiene 23 años de edad, según la Policía.
Santa Bárbara, Honduras.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a un presunto miembro de la pandilla 18 en la aldea Lagunitas de Atima, en Santa Bárbara.

Se trata de un supuesto criminal conocido con el alias de Greñas, de 23 años de edad. Según la información policial, Greñas tiene cuatro años de formar parte de esa estructura criminal en el rango de "soldado".

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Su historial delictivo incluye el tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego en abril de 2023, en el municipio de Atima, Santa Bárbara.

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Al momento de la captura, le fueron decomisados 15 envoltorios plásticos con supuesta cocaína, 20 envoltorios con presunta marihuana y una pistola.

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El operativo se realizó en conjunto con la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (Dnpsc) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

El sospechoso fue remitido a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso de ley correspondiente.

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Redacción La Prensa
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