Capturan a Teddy, supuesto "cerebro financiero" de la pandilla 18

Un presunto integrante y coordinador financiero de la pandilla 18 fue detenido ayer en la colonia Robles, La Ceiba, Atlántida, por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El detenido, conocido en el mundo criminal con el alias de Teddy, cuenta, según la policía, con más de una década de permanencia dentro de la estructura delictiva, siendo señalado como uno de los principales responsables de la administración financiera de la organización en la zona atlántica del país.
De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso estaría vinculado al programa de extorsión y al tráfico de drogas, actividades consideradas fuentes de financiamiento de la pandilla. Además, registra antecedentes penales por violencia doméstica en 2012 y una detención por tráfico de drogas en 2023, según el historial consignado por las autoridades.
En el operativo decomisaron dinero en efectivo presuntamente proveniente del cobro del denominado “impuesto de guerra”, así como una camioneta que habría sido utilizada para realizar rondas de cobro y movilización de ilícitos en distintos sectores de la ciudad.
El detenido fue remitido a la Fiscalía competente y enfrentará acusaciones por los delitos de extorsión y asociación para delinquir.