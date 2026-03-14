Capturan a Teddy, supuesto "cerebro financiero" de la pandilla 18

La Ceiba, Atlántida.

Un presunto integrante y coordinador financiero de la pandilla 18 fue detenido ayer en la colonia Robles, La Ceiba, Atlántida, por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

El detenido, conocido en el mundo criminal con el alias de Teddy, cuenta, según la policía, con más de una década de permanencia dentro de la estructura delictiva, siendo señalado como uno de los principales responsables de la administración financiera de la organización en la zona atlántica del país.