Zona cero de masacre en El Progreso: miedo y fuerte despliegue policial

La comunidad de La Fragua, en El Progreso, Yoro, se convirtió en la zona cero de una violenta masacre que dejó cuatro jóvenes muertos, un hecho que ha intensificado el temor entre los habitantes y ha provocado un fuerte despliegue policial en los antiguos campos bananeros de la región.
En esta zona del Valle de Sula, quedarse dejó de ser una opción para muchas familias. Algunos huyen de las inundaciones provocadas por los ríos, mientras otros buscan escapar de la violencia generada por estructuras criminales que, según denuncian los pobladores, imponen su control mediante extorsiones, amenazas e invasiones de tierras.
Los jóvenes ultimados fueron identificados como: Alex Josué Miranda Amaya (de edad desconocida), Nery José Archila Barahona ( de 19 años) y Martín Santos Vásquez (de 14 años). Una cuarta víctima no ha sido identificada por sus familiares en la morgue de Medicina Forense.
Los habitantes aseguran que la delincuencia ha aumentado desde el año pasado, pero que la situación se volvió crítica desde febrero de 2026, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre grupos criminales que operan en el sector.
La noche del 11 de marzo, dos bandas armadas protagonizaron un violento tiroteo en La Fragua. El enfrentamiento dejó cuatro jóvenes muertos, aunque vecinos sospechan que el número de víctimas podría ser mayor, ya que aseguran haber escuchado disparos durante varios minutos y observado movimiento de personas armadas en la zona.
La Fragua era conocida durante años como una comunidad tranquila donde la mayoría de sus habitantes trabaja en fincas de palma africana o se desplaza hacia Baracoa para laborar en maquilas. Sin embargo, pobladores aseguran que actualmente el crimen organizado decide quién entra, quién sale y a qué horas pueden movilizarse.
“Estamos atemorizados; en las calles grupos de hasta 30 hombres armados paran los vehículos, los registran y nos limitan incluso las rutas para ir a trabajar”, relató un residente que pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
El poblador explicó que la mayoría de trabajadores se transporta en motocicleta hacia las fincas de palma, pero en el trayecto son detenidos por hombres armados que revisan sus pertenencias y teléfonos celulares. “No podemos hacer nada más que obedecer, porque si no nos matan”, aseguró.
Testimonios recogidos en la comunidad señalan que en el sector operaría la banda conocida como Los Nandones, supuestamente vinculada con la Mara Salvatrucha (MS-13). Este grupo mantendría disputas con otra estructura conocida como Los Cheles, lo que podría estar relacionado con el enfrentamiento armado ocurrido la noche del 11 de marzo.
De acuerdo con el informe policial, los jóvenes fueron acribillados alrededor de las 6:30 de la tarde cuando hombres armados abrieron fuego con fusiles en las cercanías de la calle principal del campo La Fragua. En la escena se contabilizaron alrededor de 180 casquillos de fusil y 17 de pistola calibre nueve milímetros.
Tras la masacre, la Policía Nacional anunció una intervención en el sector, con el despliegue de al menos 250 agentes en comunidades como Urraco Pueblo, Timbombo y La Fragua, donde se instalaron retenes y patrullajes para intentar recuperar el control del territorio.
Durante un recorrido por la zona, se observó la presencia de patrullas policiales, agentes motorizados y el vehículo blindado Black Mamba. Sin embargo, algunos pobladores consideran que la presencia policial debe enfocarse en capturar a los responsables de la violencia que mantiene en zozobra a miles de habitantes en los bajos de El Progreso.