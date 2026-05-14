Mbappé estalla contra Real Madrid y brutal pelea de Florentino Pérez

Real Madrid sigue provocando bombazos y esta vez no fue la excepción en el duelo que realizaron en el estadio Santiago Bernabéu frente al Real Oviedo.
En un ambiente de tristeza total, sin nada en juego y con un juicio que declaró a casi todos los jugadores del Real Madrid, el equipo de Álvaro Arbeloa superó 2-0 al Real Oviedo.
Gonzalo marcó uno de los dos goles en la victoria del Real Madrid ante Real Oviedo en un juego donde el madridismo y Kylian Mbappé terminaron explotando.
El volante inglés Jude Bellingham se encargó de anotar el segundo gol del Real Madrid-.
Las comparecencias públicas del presidente Florentino Pérez y la convocatoria de elecciones a la presidencia del Real Madrid no aplacaron el ánimo de la afición del estadio Santiago Bernabéu que no ocultó su descontento público en el encuentro ante el oviedo, de la antepenúltima jornada.
Un sector del madridismo explotó contra su presidente Florentino Pérez y los ánimos se caldearon.
La tensión en el estadio Santiago Bernabéu volvió a quedar en evidencia durante el partido del Real Madrid, cuando un grupo de aficionados mostró su descontento contra el presidente del club, Florentino Pérez, con pancartas y reclamos desde la grada.
Un grupo de aficionados del Real Madrid le solicitó la renuncia a Florentino Pérez.
El madridismo llevó pancartas en donde le pidieron la renuncia a su presidente Florentino Pérez.
En medio de un ambiente cargado de silbidos, abucheos y reproches hacia el equipo y la directiva, la seguridad del estadio intervino para retirar varios carteles desplegados por los seguidores madridistas.
Florentino Pérez se peleó con un aficionado del Real Madrid en el palco del estadio Santiago Bernabéu.
Vinicius recibió silbidos por parte de los fans del Real Madrid que llegaron al estadio Santiago Bernabéu.
Vinicius se fue en blanco y la afición del Real Madrid no perdona el hecho de que no ganaron títulos en la presente campaña.
El episodio refleja el creciente malestar de parte de la afición del Real Madrid, que ha señalado tanto a jugadores como a la directiva tras una temporada marcada por la frustración y los malos resultados.
Cabe señalar que Real Oviedo ya llegaba al Bernabéu como equipo descendido.
Kylian Mbappé comenzó el juego en el banquillo de suplentes y sería protagonista ya que terminó explotando contra el propio Real Madrid.
Al momento de ingresar en la segunda parte, Kylian Mbappé fue silbado por los fans del Real Madrid.
La pitada fue sonora y casi unánime cuando Mbappé saltó al terreno de juego en sustitución de Gonzalo, y la afición del Bernabéu dejó claro que su paciencia tiene un límite, que los números no lo justifican todo y que el desapego del atacante ha calado hondo en la grada.
Bomba. Mbappé explotó: "Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla", dijo.
Arbeloa ha lanzado fuerte dardo a Mbappé: "Me da igual como se llame el jugador. Si no le parece bien, que espere al siguiente entrenador", indicó.