Incendio en zacatera consume más de 30 carros de yonker

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con la información preliminar, el fuego comenzó en una zacatera situada frente a la terminal de buses, en la salida de la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el departamento de Olancho.

Un incendio en una zacatera consumió la tarde de este domingo alrededor de 30 vehículos en un yonker ubicado en la colonia Cerro Grande , en Francisco Morazán, confirmó Sergio Madrid, mayor del Cuerpo de Bomberos.

Las llamas se propagaron rápidamente debido a la vegetación seca del sector y alcanzaron varios automotores que se encontraban en el negocio dedicado al desmantelamiento y almacenamiento de vehículos.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para atender la emergencia y lograron controlar el incendio antes de que se extendiera hacia viviendas y comunidades cercanas.

Durante la tarde, los equipos de respuesta continuaban en la zona realizando labores de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de evitar que se reactivaran focos de calor.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas a causa del siniestro.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, por lo que las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar cómo comenzó el fuego.